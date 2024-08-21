910-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Через спеку споживання електроенергії продовжує зростати: станом на 9:30 рівень споживання на 1,1% вищий, ніж попередньої доби, повідомили Укренерго.

11:15 Вчора максимум споживання був на 2,2% вищим, ніж у понеділок, повідомили Укренерго.

10:55 Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі – сьогодні з 16:00 до 24:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, попередили в Укренерго.

10:30 Вночі підрозділи Військово-Морських сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 противника біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області РФ, повідомили Генштабі ЗСУ. За результатами об'єктивного контролю спостерігалися вибухи в певних точках прицілювання, точність ураження дорозвідують.

10:15 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час своєї доповіді на Конгресі місцевої та регіональної влади оприлюднив, що росіяни використали для ударів по Україні 9627 ракет та 13997 дронів, з них загалом з 24 лютого 2022 року було перехоплено 2429 ракет та 9272 дронів. Загалом за весь час уражено 11 879 об'єктів, з яких більшість цивільні - 6203, військових - 5676.

Силами оборони України було загалом знищено застосованих російських засобів ураження:

Аеробалістичних ракет Х47м2 «Кинджал»: 28/111 (25%);

Крилатих ракет 3м14 «Калібр»: 443/894 (50%);

Крилатих ракет Х-101/55: 1441/1846 (78%);

Надзвукових крилатих ракет 3м55 «Онікс»: 12/211 (6%);

Крилатих ракет Р-500 (9м728) «Іскандер К»: 76/202 (38%);

Крилатих ракет Х35: 1/15: (7%);

Надзвукових крилатих ракет Х-22: 2/362 (1%);

Балістичних ракет 9м723 ОТРК"Іскандер-М"/KN-23: 58/1300 (4%);

Гіперзвукових крилатих ракет 3м22 «Циркон»: 2/6 (33%);

Балістичних ракет «Точка-У»: 6/68 (9%);

Керованих авіаційних ракет Х-25/29/31/35/58/59/69: 343/1547 (22%);

Зенітно-керованих ракет С-300/400: 19/3008 (1%);

Інших ракет: 0/57 (0%);

БпЛА "Шахед"/"Ланцет": 8836/13315 (66%);

Інші БпЛА: 438/682 (64%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

249,4% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

95,4% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

387,0% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

558,8% артилерійських систем (з них 11,3% за минулий тиждень),

104,7% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

66,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 166 бойових зіткнень. Понад третина з яких - на Покровському напрямку.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах вісім ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 83 авіаційних удари, зокрема скинув 104 КАБи. Крім цього, здійснив 4390 обстрілів, з них 152 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1558 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Козача Лопань, Рідкодуб, Нове, Серебрянка, Верхньокам’янське, Григорівка, Часів Яр, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Гродівка, Олександропіль, Мирноград, Михайлівка, Вугледар, Водяне, Новодарівка Новоандріївка, Лобкове, Новояковлівка, Новопавлівка, Миколаївка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, трьох засобах ППО, трьох артилерійських система, одній РЛС та ще по одному іншому важливому об’єкту російських окупантів. На Харківському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ одинадцять разів. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 15. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Берестового, Стельмахівки, Синьківки та Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку наші війська відбивали 18 атак противника в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Виїмки і Переїзного. На Краматорському напрямку українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Кліщіївки та Іванівського. Ситуація контрольована. За підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, ворог двадцять чотири рази намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 66 атак противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого Поля. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти десять разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. На Времівському напрямку противник здійснив дві спроби захопити наші позиції неподалік Водяного Донецької області. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи двічі безуспішно намагались просунутись в напрямку Новоданилівки та поблизу Малої Токмачки. Активізувались загарбники на Придніпровському напрямку, тут нашим захисникам довелось відбивати п’ять атак на укранські позиції. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1210 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 21 бойову броньовану машину, 60 артилерійських систем, засобів ППО - 2, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, чотири крилаті ракети, 79 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному та Азовському морях російських кораблів на бойовому чергуванні немає, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вчора продовжували наступати по всьому фронту в Курській області і нещодавно досягли додаткових успіхів.

• Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський продемонстрував карту, що відображає ситуацію в Курській області станом на 20 серпня, і ISW буде використовувати межі цієї карти для оновлення своєї оцінки максималістських заявлених меж просування українських військ у Курській області, відповідно до методології Інституту щодо картографування українського вторгнення до цього часу.

• За повідомленнями, російська влада передислокувала російські підрозділи з напрямку Часів Яру до Курської області на тлі зусиль, спрямованих на відбиття українського вторгнення в Курську область, за допомогою російських військ, які раніше перебували в цьому районі, а також передислокації з менш пріоритетних ділянок фронту в Україні.

• Путін відвідав місце облоги школи в Беслані в 2004 році 20 серпня, ймовірно, намагаючись пов'язати російську «контртерористичну» відповідь на українську операцію в Курській області з «успішною» російською контртерористичною операцією на початку 2000-х років.

• Російські регіони продовжують збільшувати грошові стимули для підписання російських військових контрактів, щоб підтримати зусилля Росії з формування збройних сил.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: