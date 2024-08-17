906-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:35 Україна та Росія в серпні мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення угоди, яка би припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін, але російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину Росії, пише The Washington Post, зазначивши, що Росія не скасувала переговори, а відтермінувала переговори. Катар обговорював з Києвом і Москвою домовленості про мораторій на енергетичні удари протягом останніх двох місяців, сторони домовилися про саміт у Досі, залишилося лише узгодити незначні деталі. В Офісі президента України повідомили, що саміт у Досі перенесли "через ситуацію на Близькому Сході", але він відбудеться у форматі відеоконференції 22 серпня.

11:00 Сьогодні відключення електроенергії не плануються, підтвердили в Міненерго.

10:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:40 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 132 бойових зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 70 авіаударів, зокрема, скинув 94 КАБи. Крім того, здійснив 4698 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню. Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Степок, Миропілля, Мала Рибиця, Кияниця, Краснопілля, Липці, Куп’янськ-Вузловий, Осинове, Дружелюбівка, Серебрянка, Сіверськ, Часів Яр, Дачне, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Промінь, Шевченкове Перше, Гродівка, Михайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Новодонецьке, Нескучне та Одрадокам’янка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох артилерійських системаз, двох засобах ППО та трьох інших важливих об’єктах окупантів. На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла дванадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Також агресор двічі атакував у бік Лозової. На Лиманському напрямку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 10 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Григорівки і Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Білої Гори, Північного, Залізного, Неліпівки, Нью-Йорка та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах п’ятнадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Олександрівки. На Времівському напрямку противник здійснив одну атаку в бік Костянтинівки. На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми. Крім того, завдав авіаудару по району Одрадокам’янки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність. Триває операція в Курській області - наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон. Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 65 автомобілів та 15 одиниць спеціальної техніки окупантів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

248,8% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

95,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

381,9% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

551,3% артилерійських систем (з них 10,5% за минулий тиждень),

104,1% РСЗВ (з них 1,5% за минулий тиждень),

65,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,4% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,8% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі російські війська завдали удару крилатою ракетою «Іскандер-К» по місту Суми (пуски із Воронезької області РФ) та 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ РФ. Усі 14 шахедів збито розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.

За минулі сім днів було збито 146 із 164 (89%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили 16 серпня продовжили незначне просування на південний схід від Суджі на тлі продовження українських операцій в Курській області.

• За повідомленнями, українські удари зруйнували два мости в Глушковському районі Курської області.

• За повідомленнями, під час нещодавніх прикордонних штурмів українські війська просунулися далі в західну частину Бєлгородської області, ніж повідомлялося раніше, але наявні повідомлення з відкритих джерел і свідчення вказують на те, що станом на 16 серпня українські війська більше не утримують позиції на території Бєлгородської області.

• Українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжують просуватися в Курській області, і припустили, що це вторгнення змусило Росію більш охоче розглядати можливість обміну військовополоненими.

• Управління Верховного комісара ООН з прав людини звернулося до російської влади з проханням дозволити представникам ООН відвідати Брянську, Курську та Бєлгородську області в рамках моніторингової місії з прав людини.

• Американські офіційні особи підтвердили, що політика США щодо здатності України використовувати надану США зброю для нанесення ударів на великі відстані по російських військових об'єктах не змінилася, незважаючи на триваюче вторгнення України в Курську область.

• За повідомленнями, Кремль звільнив колишнього радника міністра оборони Шойґу з питань інформаційної політики Ільніцкого, можливо, в рамках зусиль, спрямованих на передачу контролю над інформаційною політикою Росії у воєнний час від міністерства оборони до адміністрації президента Росії.

• Російські мілблогери заявили 16 серпня, що російські оператори безпілотників обмежують використання безпілотників Mavic на тлі заяв про те, що російське командування змушує операторів або особисто платити за заміну безпілотників, втрачених поза боєм, або ризикувати бути відправленими до штурмового підрозділу в якості покарання за втрату безпілотника.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: