Німеччина виключила вплив справи «Північних потоків» на допомогу Україні. 

У німецькому уряді вважають, що ймовірна причетність українців до підривів не змінить того факту, що Росія напала на Україну.

 

 

Берлін не має наміру зменшувати військову підтримку Києва через ймовірну причетність українців до підриву газогонів «Північний потік» та «Північний потік–2». Речник уряду Німеччини Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner) заявив, що підтримка України залишиться незмінною незалежно від того, якими будуть результати розслідування диверсій на газогонах. Про це повідомила німецька Die Zeit.

 

Відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Берліні, Бюхнер також заявив, що розслідування цієї справи є «головним пріоритетом» для уряду та «проводиться відповідно до закону». За його словами, арешт громадянина України, який виступає підозрюваним у справі про підриви на «Північних потоках», не змінить того факту, що Росія веде бойові дії на території України.

 

Напередодні генпрокуратура Німеччини повідомила, що підозрює в причетності до підриву газогонів трьох українців, які працюють інструкторами з дайвінгу в Польщі. Відоме ім’я одного з них – Володимир Журавльов. Німецькі слідчі органи вже видали міжнародний ордер на його арешт.

 

За словами речниці генпрокурора ФРН Анни Адам'як (Anna Adamiak), хоча Німеччина й видала ордер на арешт Журавльова, але не внесла його даних до пошукової бази. Це дозволило чоловікові перетнути кордон і виїхати з Польщі до України.

 

За даними німецької преси, окрім Володимира Журавльова, німецькі слідчі органи підозрюють ще двох українських інструкторів з дайвінгу – Євгена та Світлану Успенських. Ордер на Успенських наразі виданий не був.

 

Нагадаємо, що вибухи на «Північному потоці» та не введеному в експлуатацію «Північному потоці–2» прогриміли 26 вересня 2022 року. У лютому 2024-го Швеція та Данія оголосили про припинення розслідування цієї справи. Деякі медіа називали координатором підривів українського розвідника Романа Червінського, він сам це заперечував.

15.08.2024

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