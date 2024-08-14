ФРН видала ордер на арешт українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків».

Польща, де нібито перебуває підозрюваний, відмовляється співпрацювати з німецьким слідством.

За версією німецького слідства, до підривів газогону «Північний потік» та «Північний потік-2» причетні троє українців. Про це повідомляє німецька газета Suddeutsche Zeitung з покликом на джерела у Федеральній прокуратурі ФРН. Німецькі слідчі органи вже видали ордер на арешт одного з підозрюваних.

У статті під промовистою назвою «Слава героям! Смерть ворогам!» (Heil den Helden! Tod den Feinden!), опублікованій у середу, 14 серпня, вказується, що всі підозрювані українці є інструкторами з дайвінгу. За даними видання, Польща, де мешкає головний підозрюваний, попри виданий ордер, не вчинила жодних дій з його затримання та передачі німецькій владі.

«Відтак ця справа остаточно перейшла в розряд політичних», – пише німецька газета.

Уточнюється, що йдеться про співробітника школи підводного плавання Володимира С. У числі інших двох підозрюваних українських інструкторів жінка, імені якої не наводять. Якісь подробиці про третього інструктора невідомі. Як припускає слідство, всі троє могли бути частиною екіпажу вітрильної яхти Andromeda, яку, як писали німецькі газети, нібито орендували безпосередні виконавці підривів.

Нагадаємо, що вибухи на «Північному потоці» та не введеному в експлуатацію «Північному потоці-2» прогриміли 26 вересня 2022 року. У лютому 2024-го Швеція та Данія оголосили про припинення розслідування цієї справи. Деякі медіа називали координатором підривів українського розвідника Романа Червінського, він сам це заперечував.