ФРН видала ордер на арешт українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків».

Польща, де нібито перебуває підозрюваний, відмовляється співпрацювати з німецьким слідством.

 

 

За версією німецького слідства, до підривів газогону «Північний потік» та «Північний потік-2» причетні троє українців. Про це повідомляє німецька газета Suddeutsche Zeitung з покликом на джерела у Федеральній прокуратурі ФРН. Німецькі слідчі органи вже видали ордер на арешт одного з підозрюваних.

 

У статті під промовистою назвою «Слава героям! Смерть ворогам!» (Heil den Helden! Tod den Feinden!), опублікованій у середу, 14 серпня, вказується, що всі підозрювані українці є інструкторами з дайвінгу. За даними видання, Польща, де мешкає головний підозрюваний, попри виданий ордер, не вчинила жодних дій з його затримання та передачі німецькій владі.

 

«Відтак ця справа остаточно перейшла в розряд політичних», – пише німецька газета.

 

Уточнюється, що йдеться про співробітника школи підводного плавання Володимира С. У числі інших двох підозрюваних українських інструкторів жінка, імені якої не наводять. Якісь подробиці про третього інструктора невідомі. Як припускає слідство, всі троє могли бути частиною екіпажу вітрильної яхти Andromeda, яку, як писали німецькі газети, нібито орендували безпосередні виконавці підривів.

 

Нагадаємо, що вибухи на «Північному потоці» та не введеному в експлуатацію «Північному потоці-2» прогриміли 26 вересня 2022 року. У лютому 2024-го Швеція та Данія оголосили про припинення розслідування цієї справи. Деякі медіа називали координатором підривів українського розвідника Романа Червінського, він сам це заперечував.

14.08.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Наївні амбасадори
Марта Кузій
Результат активностей громадянського суспільства вказує державі, в якому напрямку розвивати культурну дипломатію: коли б окреслити можливості й обов’язки кожної інституції, тоді весь тягар промоції не покладався б мікрофундації, а поширювався країною, і ми мали б відомого митця, набуток якого Україна з гордістю змогла б представляти за кордоном.
11.08.24 | | Штука
Куди летів “Птах високого лету”?
Олеся Ісаюк
Це історія кризи. Всеохопної, тотальної... Щоб бути лицарем — мало лише брати. Значно більше треба давати...
10.08.24 | | Україна
Серпневе середмістя
Юрко ПРОХАСЬКО
Цілу ніч, крізь дурман матіоли, лилися гарячі гортанні голоси і темні шепоти. Іноді зворохоблену ніч пронизували високі виски. Незнані, але зрозумілі були діалекти пристрасті
09.08.24 | | Дискурси
Чи існує небезпека громадянської війни в Британії?
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​За останні дні Британія пережила масові безлади на вулицях своїх міст давно не баченого масштабу. Дехто назвав це ледь не громадянською війною. Чи дійсно була така небезпека?
09.08.24 | | У світі
Марія Примаченко: «Заповідаю любов»
У вівторок, 13 серпня, о 16:00 у Національному музеї уЛьвові імені Андрея Шептицького на проспекті Свободи, 20 відкриють виставку творчої спадщини всесвітньо відомої мисткині-наївістки Марії Примаченко.
09.08.24 | | Штука
Заповідь дванадцята
Тарас Прохасько
Українці добрі вже тим, що знають, що роблять погано, і можуть спробувати оправдовуватися, чого не зробить жоден москаль
08.08.24 | | Дискурси
Український лицар Курбас (6)
Василь Бартовщук
У ХХІ ст. європейський театр робить те, що пропонував і впроваджував Курбас. Він — світло українського театру, яке нам підсвічуватиме ще не один десяток років, він натхнення, яке щодня надихає тисячі режисерів. Бо геній Курбаса невичерпний!
08.08.24 | | Штука
Бароник, голий філософ і Вайсс-альпініст
Юрій Винничук
Кобилянський був диваком, але саме він відкрив Осипа-Юрія Федьковича, переконавши його покинути писати німецькою і перейти на українську...
07.08.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.