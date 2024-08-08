898-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

246,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

94,2% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

372,9% автомобільної техніки (з них 7,2% за минулий тиждень),

536,7% артилерійських систем (з них 10,0% за минулий тиждень),

102,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

65,1% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,3% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,7% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, за вчорашній день противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 89 КАБ), здійснив 4747 обстрілів, понад 180 з них - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Золочів, Сніги, Синьківка, Колісниківка, Глушківка Харківської області; Серебрянка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Новодонецьке, Селідове, Олександропіль, Воздвиженка, Гродівка Донецької області; Кам’янське, Новоданилівка Запорізької області та Новотягинка на Херсонщині. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних поста російських загарбників. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 24 штурми окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 13 атак поблизу Івано-Дар’ївки, Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останньої ворог провів п’ять із зазначених вище атак. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Калинівки. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, противник здійснив дев’ять атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Торецьк. Окрім того, штурмував поблизу Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Костянтинівки. Загалом ворог три рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку окупанти здійснили три атаки наших позицій у напрямку Водяного та Вугледару. Противник Успіху не мав. На Оріхівському напрямку відбулось одне, безуспішне для ворога, бойове зіткнення неподалік Малої Токмачки. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, значно активізував діяльність авіації, з території рф здійснював обстріли Бачівська, Кучерівки, Ромашкового, Кам’янки, Попівки, Юнаківки, Кружка, Бунякіного та низці інших прикордонних населених пунктів. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1030 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дев’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, два засоби ППО, 32 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:40 У Міністерстві оборони США не вважають ескалацією війни Росії проти України "прорив" кордону у Курській області та бої, які там тривають вже третій день, заявила заступниця речника Пентагону Сабрін Сінгх.

07:30 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська прикордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на території Росії. IWS не буде давати оцінок щодо намірів цієї української операції, щоб не ставити під загрозу оперативну безпеку України.

• Геолокаційні зйомки та російські заяви вказують на те, що 8 серпня українські війська продовжують швидке просування вглиб Курської області, і, як повідомляється, українські війська присутні на відстані 35 кілометрів від державного кордону в районі Сумської області. Проте українські сили, безумовно, не контролюють всю територію в межах максималістських заяв Росії про просування українських військ у Курській області.

• Кремль майже напевно намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і зупинити українську активність далі вглиб Росії, оскільки значне просування українських військ углиб Росії стало би стратегічним ударом по багаторічних зусиллях Путіна, спрямованих на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.

• Хід подій 1: Російське військове командування може вирішити використати наявних призовників, прикордонників Федеральної служби безпеки, Росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі державного кордону, щоб відтіснити українські війська і захиститися від української операції в Курській області.

• Хід подій 2: Російське військове командування може вирішити використати існуюче Північне угруповання військ, розгорнуте вздовж російсько-українського кордону, для реагування на український наступ у Курській області.

• Хід подій 3: Російське військове командування може вирішити передислокувати оперативні резерви, накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року, та/або відносно краще забезпечені і більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших частин театру бойових дій.

• Хід подій 4: Російське військове командування може намагатися утримати сили, які наразі перебувають у Курській області, але може також передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, щоб підвищити здатність Росії відвоювати цю територію.

• Відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування українських військ вказує на те, що українські сили змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією.

• Українські офіційні особи поки що не коментують напряму поточну операцію України в Курській області.

• Посадовці США зазначили, що поточна операція України в Курській області не є порушенням американських обмежень щодо здатності України завдавати ударів по військових цілях у прикордонних з Росією районах.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: