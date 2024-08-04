893-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках.
За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Локня й Миропілля Сумської області; Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області; Макіївка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Гродівка, Зоря, Воздвиженка, Птиче, Олександропіль, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів.
На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.
На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного.
На Краматорському напрямку точилося 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки.
На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.
На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного.
На Оріхівському напрямку дві ворожі наступальні дії неподалік Роботиного не мали успіху.
На Гуляйпільському й Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, три РСЗВ, три засоби ППО, 41 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки окупантів.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Як повідомляється, 2 серпня українські війська завдали ударів по чотирьох російських зенітно-ракетних комплексах С-400, системі ППО С-500 і підводному човну класу "Кіло" "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.
• Українські сили також провели серію успішних ударів безпілотниками по ймовірних військових цілях у Ростовській, Курській та Бєлгородській областях 3 серпня.
• За повідомленнями, Кремль планував передати хуситам в Ємені неназвані ракети та іншу військову техніку, але не передав її після дипломатичного тиску. Цей план Росії свідчить про її зростаюче військове партнерство з Іраном і припускає, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для опосередкованої конфронтації із Заходом і впливу на процес прийняття рішень на Заході. Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і зростаючої залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів.
• Російська влада продовжує докладати зусиль для фінансового стимулювання російської військової служби в Україні.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
04.08.2024
Станом на 22:00 відбулося 102 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Найбільш активно ворог наступає на Покровському напрямку.
Російські загарбники завдали по території України три удари шістьма ракетами, та 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 542 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.
На Куп’янському напрямку противник провів 14 наступальних дій в районах Синьківки, Колесниківки, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки та Берестового. Дванадцять атак - зупинено, дві - продовжуються.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники атакували позиції українців поблизу Тернів, Невського та Макіївки. У результаті боєзіткнень - зазнали поразки.
На Сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали сім ворожих атак у районах Івано-Дар'ївки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Шість боїв завершено, один - досі триває.
На Краматорському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки, ще чотири - продовжуються.
На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька, Нью-Йорка та Північного. Дванадцять боєзіткнень - завершено, ще чотири - тривають.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 34 бої неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Іванівка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове та Яснобродівка. Сили оборони відбили 27 атак, сім - ще продовжуються. Ворог концентрує свої зусилля біля Желанного.
За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 179 окупантів, 66 з них - безповоротно. Також знищено одну САУ, сім БПЛА різних типів та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, п’ять гаубиць Д-30, чотири САУ та шість одиниць автотранспорту.
На Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Чотири атаки - відбито, одна - триває.
На Времівському напрямку противник здійснив три наступальні дії у бік Костянтинівки, Роздольного та Водяного, де наразі продовжується одне боєзіткнення.
На Оріхівському напрямку усі ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Роботиного успіху не мали.
На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.
Сьогодні варто відзначити воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.