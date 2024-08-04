893-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог був активним на Торецькому та Куп’янському напрямках. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Локня й Миропілля Сумської області; Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області; Макіївка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Гродівка, Зоря, Воздвиженка, Птиче, Олександропіль, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління, п’ять засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів. На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів неподалік Макіївки, Невського та Тернів. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Виїмки, Переїзного та Спірного. На Краматорському напрямку точилося 12 боїв у районах Васюківки, Часового Яру та Андріївки. На Торецькому напрямку відбулося 20 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного. На Покровському напрямку наші захисники відбили 45 штурмових дій в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Желанне, Новоселівка Перша, Калинове, Межове, Карлівка, Свиридонівка, Скучне, Іванівка та Яснобродівка. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку російські війська здійснили сім штурмів поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного. На Оріхівському напрямку дві ворожі наступальні дії неподалік Роботиного не мали успіху. На Гуляйпільському й Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили п'ять танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, три РСЗВ, три засоби ППО, 41 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, в Азовському морі російські кораблі відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, 2 серпня українські війська завдали ударів по чотирьох російських зенітно-ракетних комплексах С-400, системі ППО С-500 і підводному човну класу "Кіло" "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

• Українські сили також провели серію успішних ударів безпілотниками по ймовірних військових цілях у Ростовській, Курській та Бєлгородській областях 3 серпня.

• За повідомленнями, Кремль планував передати хуситам в Ємені неназвані ракети та іншу військову техніку, але не передав її після дипломатичного тиску. Цей план Росії свідчить про її зростаюче військове партнерство з Іраном і припускає, що Росія, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для опосередкованої конфронтації із Заходом і впливу на процес прийняття рішень на Заході. Готовність Путіна розглянути можливість підтримки хуситів, які нападають на Ізраїль і міжнародне судноплавство, є частиною поглиблення російсько-іранського військового співробітництва і зростаючої залежності Росії від Ірану в питаннях високоточної зброї і компонентів.

• Російська влада продовжує докладати зусиль для фінансового стимулювання російської військової служби в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: