Іран та його союзники планують акцію відплати щодо Ізраїлю.

Йдеться про помсту за вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані.

 

 

Вищі іранські чиновники зустрілися в четвер, першого серпня, з представниками проіранських озброєних угруповань Іраку, Лівану та Ємену, щоб обговорити евентуальні заходи у відповідь проти Ізраїлю за вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на п'ять своїх джерел. Міжнародні оглядачі висловлюють побоювання, що вбивство Ханії може спровокувати нову війну на Близькому Сході.

 

Ще раніше стало відомо, що духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав підготувати прямий удар по Ізраїлю. Причиною удару названо загибель Ісмаїла Ханії, відповідальність за яку Тегеран покладає на Ізраїль.

 

Ізраїльська влада та військовики наразі офіційно не коментували загибель Ісмаїла Ханії. Він загинув у ніч проти 31 липня в Тегерані. Раніше повідомлялося, що по будинку, де він перебував, було завдано ракетного удару. Згодом з’ясувалося, що це був бомбовий замах. За інформацією The New York Times, бомбу для вбивства Ханії таємно сховали у тегеранському гостьовому будинку ще близько двох місяців тому. Вибуховий пристрій був приведений в дію дистанційно, коли стало відомо, що Ханія перебуває у своїй кімнаті. Гостьовий будинок охороняє Корпус вартових ісламської революції. Він є частиною комплексу, відомого як Нешат, у престижному районі на півночі Тегерана.

 

У четвер в Тегерані відбулося поховання Ісмаїла Ханії. Молебень очолював аятола Алі Хаменеї. На церемонію прийшли десятки тисяч людей.

 

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан оголосив п'ятницю, друге серпня, днем ​​національної жалоби у зв'язку зі загибеллю Ісмаїла Ханії. «Щоб продемонструвати нашу підтримку палестинській справі та солідарність з нашими палестинськими братами та сестрами, завтра (2 серпня, у п'ятницю) оголошено день національної жалоби у зв'язку з мученицькою смертю голови політичного бюро ХАМАСу Ісмаїла Ханії», – написав президент Туреччини у соціальній мережі X.

02.08.2024

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