В Ірані загинув політичний лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханії.

Напередодні він прибув до Ірану на інавгурацію новообраного президента Масуда Пезешкіана

Голова політичного бюро терористичного палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія загинув у Тегерані. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву іранського Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також на заяву ХАМАСу.

Внаслідок чого загинув Ханія, наразі точно невідомо. ХАМАС стверджує, що їхній лідер був вбитий внаслідок ізраїльського ракетного удару. «Брат, лідер, моджахед Ісмаїл Ханія, лідер руху, загинув внаслідок удару сіоністів по його штаб-квартирі в Тегерані після того, як він взяв участь в інавгурації нового президента Ірану», – йдеться у заяву ХАМАСу.

Про смерть Ханії оголосив і іранський Корпус вартових ісламської революції. У повідомленні на сайті Корпусу йдеться, що разом із лідером ХАМАСу загинув один із його охоронців. Яким саме чином було завдано удару, КВІР наразі не пояснює.

Ізраїльська влада і військовики поки що нічого не заявляли про смерть Ханії. Пресаташе Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі лише написав у соцмережі Х, що ЦАХАЛ проводить «оцінку ситуації».

Ізраїль обіцяв ліквідувати Ханію та інших лідерів ХАМАСу в зв'язку з нападом угруповання на Ізраїль сьомого жовтня минулого року, внаслідок якого понад 1200 людей загинули, а ще близько 250 було взято в заручники.

Ханія прибув до Тегерана 30 липня. Там він зустрівся з духовним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї та обраним президентом країни Масудом Пезешкіаном, а також був присутній на церемонії його інавгурації.