882-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 Посли країн ЄУ погодили перший транш у межах програми Ukraine Facility на суму майже 4,2 млрд євро, повідомляє угорське головування в Раді ЄУ.

"Сьогодні посли затвердили перший транш у межах Плану України Положення про кредитний фонд Ukraine Facility, відкривши шлях для переведення майже 4,2 млрд млрд євро на підтримку відновлення, реконструкції та модернізації України".

14:55 Вступ України до ЄУ не буде можливим, якщо "питання Волині" залишиться невирішеним, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Міністр зазначив, що Польща у теперішній ситуації підтримує Україну, наскільки може, хоча у відносинах між країнами не все ідеально "через невирішені історичні питання".

14:20 91,4% опитаних українців пишаються тим, що вони громадяни України, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова з 6 до 12 червня. Минулого року таких було 94%, 2015 року - 68,4%,2010 року - 61,8%, а 2000 року – 62,4%

13:40 Втрати російських військ на полі бою утричі перевищують втрати українських захисників, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian

13:30 Чехія до кінця 2024 року поставить Україні приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

12:35 Частка опитаних українців, які допускають територіальні поступки РФ для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності, сягнула в травні 32%, неприйнятним за жодних умов такий варіант назвали 55% опитаних: 60% на заході, 56% – в центрі, 52% – на сході і 46% – на півдні, вказують результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 16-22 травня і 20-25 червня 2024 року.

12:05 Україна зробить усе можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року, план деокупації Криму є, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian

11:20 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• З відкритих джерел відомо, що 7 липня 2024 року українські війська завдали удару з безпілотника по російських складах боєприпасів поблизу Сергіївки Воронезької області. Ця атака призвела до майже повного знищення боєприпасів і техніки, що зберігалися на відкритих обвалованих майданчиках, а також будівель, розташованих на об'єкті. • Це значна втрата складів, які, за повідомленнями, займали площу близько 9 квадратних кілометрів. Дуже ймовірно, що на складі зберігалася суміш боєприпасів класу «земля-земля», а також стрілецька зброя, яка використовувалася особовим складом на передовій. Це ще більше розтягне і без того напружені логістичні ланцюги Росії і призведе до ще більшого розосередження через постійну загрозу українських ударів. Цей інцидент ще раз підкреслює постійну нездатність Росії захистити ключові об'єкти в районі, який має щільну систему ППО, приблизно за 80 км від кордону з Україною. Такі недоліки майже напевно призведуть до подальших втрат під час інших добре спланованих українських ударів. • Росія не може дозволити собі таких втрат, зважаючи на прийняту нею стратегію ведення війни на виснаження, яка мало зважає на життя своїх солдатів. Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Росія зараз покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні, бо її власна оборонна промисловість не в змозі задовольнити попит на фронті.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 88 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 79 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Сьогодні в окремі години доби заходи обмеження застосовуватись не будуть, підтвердили в Укренерго.

З 8:20 до 18:00 відключення скасовані у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.

З 09:30 до 16:00 скасовані відключення у м. Київ та Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській (частково), Вінницькій, Хмельницькій областях.

10:25 Після планового ремонту до енергосистеми підключено один з атомних блоків, повідомили в Міненерго, зазначивши, що це суттєво вплине на стабільність енергосистеми і зменшить існуючий дефіцит електроенергії.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

243,0% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

92,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

354,7% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

513,2% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

101,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

64,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

29,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються, а на Одещині графіки скасовані до 18:00, повідомили в ДТЕК.

09:40 У населених пунктах з румунського боку Дунаю вночі з 2:20 до 3:46 оголошували повітряну тривогу у зв’язку з масованою атакою "Шахедами" на українські порти. В Одеській області тривога була з 1:38 по 3:44.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 152 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, 41 авіаційний удар (задіяв, зокрема, 54 КАБи), здійснив 4443 обстріли, 120 з них - із використанням реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Ветеринарне, Липці, Малі Проходи, Рубіжне, Стариця, Веселе, Синьківка Харківської області; Торецьк, Верхньокам’янське, Вовче, Олександропіль, Новоселівка Перша Донецької області та Мала Токмачка на Запоріжжі. За минулу добу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, уразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО і два пункти управління російських окупантів. На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу зросла до дев’яти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля шести різних населених пунктів. Акцентував свої дії ворог на Синьківці, де, за підтримки авіації, провів чотири атаки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак. Зусилля зосереджував неподалік населених пунктів Північне та Залізне - провів тут майже 80 відсотків від усіх боєзіткнень. Окрім того, штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку окупанти здійснили невдалий штурм наших позицій біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку успіху не мали три атаки росіян на лівобережжі річки Дніпро. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілюв з території рф, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, засіб ППО, літак Су-25, одну ракету, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

09:20 У ніч на 24 липня 2024 року російські війська завдали удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської області РФ). Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська РФ та тимчасово окупованого Криму.

Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА (71%), більшість – на Одещині.

За минулі сім днів було збито 87 із 103 (84%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких два носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 12 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Російські війська вночі атакували "Шахедами" місто Ізмаїл, у результаті чого постраждала портова інфраструктура, житловий будинок, 3 людини дістали поранення, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська Державна Дума запропонувала поправку, яка дозволить командирам карати підлеглих за використання особистих засобів зв'язку та навігаційних пристроїв на фронті, що викликало бурхливу реакцію серед мілблогерів і підкреслило, що російські війська продовжують боротися з проблемами командування і управління та надмірною залежністю від небезпечних технологій при проведенні бойових операцій в Україні.

• Як повідомляється, в ніч з 22 на 23 липня українські війська завдали удари безпілотниками по поромній переправі в Кавказі (Краснодарський край).

• Путін 22 липня призначив нового заступника голови Міністерства надзвичайних ситуацій Росії, а 23 липня відбулося кілька кадрових змін у Державній думі Росії.

• Російські регіональні чиновники продовжують збільшувати фінансові стимули для залучення більшої кількості чоловіків до участі у бойових діях в Україні.

• Російські окупаційні чиновники продовжують покладатися на російські органи безпеки для виконання правоохоронних та фільтраційних функцій в окупованій Україні, спрямованих на зниження проукраїнських настроїв.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: