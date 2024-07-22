Боррель оголосив бойкот організованому Орбаном засіданню Ради ЄУ в Будапешті.

Таким чином керівник європейської дипломатії відреагував на несанкціоновану зустріч Орбана з Путіним.

 

 

Верховний представник Європейської Унії зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив про бойкот засідання Ради ЄУ на рівні міністрів закордонних справ, яке запланована на кінець серпня в Будапешті. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на заяву Борреля, зроблену в понеділок, 22 липня. Замість засідання Ради ЄУ в угорській столиці він запросить голів європейських зовнішньополітичних та оборонних відомств на аналогічну зустріч до Брюсселя після закінчення літньої паузи.

 

Таким чином Боррель відреагував на не узгоджені з Брюсселем поїздки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви та Пекіна. «Цей крок буде символічним сигналом Орбану», – зазначив Боррель.

 

Рішення бойкотувати захід в Будапешті він ухвалив після засідання Ради ЄУ в Брюсселі, що відбулося того ж дня. Низка країн – членів ЄУ висловили незгоду з надто жорсткою позицією керівника європейської дипломатії, у тому числі Німеччина, Іспанія та Люксембург. При цьому бойкот засідання у Будапешті підтримали Польща та низка інших країн східної та північної Європи. Литва та Швеція вже кілька днів тому оголосили, що не відрядять своїх міністрів на зустріч до Угорщини. При цьому наразі неясно, які конкретні наслідки може мати демарш Борреля.

 

Нагадаємо, що на початку липня, відразу після того, як Угорщина за ротацією очолила Раду ЄУ, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вирушив з візитами до Києва, Москви, Пекіна, а також до США, де зустрівся з кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Сам він назвав це турне «миротворчою місією», проте керівництво Євроунії та лідери 25 із 27 країн-членів розкритикували його ініціативу й наголосили, що Орбан не представляв у ході цих поїздок ЄУ, а діяв винятково як прем'єр Угорщини.

 

22.07.2024

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