Начальник Львівської ОВА переіменував вулиці у Львові.

Відповідно до рішення розширеного засідання робочої групи Львівської ОВА з питань декомунізації, начальник Львівської ОВА Максим Козицький змінив 134 топоніми у 33 громадах області, в тому числі у Львові, де перейменував 7 вулиць та площу. В офіційному обґрунтуванні такого кроку вказано, що відповідні "повноваження та обов’язки на начальників обласних військових адміністрацій від 26 квітня до 27 липня 2024 року покладає Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»".

"Відповідно до статті 8, громади мали пів року – від 27 липня 2023 до 27 січня 2024-го – на те, аби самим визначитися з новими назвами площ, вулиць і скверів, а тоталітарної і колонізаційної символіки у назвах топонімів та монументальних спорудах позбутися назавжди. Ще три місяці – до 27 квітня – закон надавав головам громад, які могли власним розпорядженням, оминаючи громадські обговорення і винесення рішень на сесію, переназвати вулицю або ж площу. Якщо ж до того часу громада все ж не змогла позбутися маркерів ворога у публічному просторі, таке завдання парламентарі переклали на начальників ОВА", – йдеться у повідомленні ОВА.

Нові назви вулиць та площ минулого тижня обговорила та запропонувала на своєму розширеному засіданні робоча група з питань декомунізації при Львівській ОВА. У ній взяли участь також науковці, ветерани, історики та краєзнавці. З повним переліком перейменованих вулиць і площ можна ознайомитися за посиланням.

У Львові перейменовано:

вулиця Юрія Смолича – вулиця Надії Мудрої вулиця Амвросія Бучми – вулиця Анатолія Лупиноса вулиця Червона – вулиця Любомира Романківа вулиця Таманська – вулиця Дарії Гусяк вулиця Татарбунарська – вулиця Петра Франка вулиця Андрія Волощака – вулиця генерала Миколи Арсенича вулиця професора Петра Буйка – вулиця професора Ігоря Юхновського площа Липнева – площа Берестейської унії

Нагадаємо, що у Львові деколонізаційний процес перейменування вулиць відбувався дуже активно. Зміни обговорювали в громаді, в колах експертів та приймалися рішеннями ЛМР.

Останнє таке рішення сесією міськради було прийняте на початку липня, коли було перейменовано вулицю Карпінського і наступним анонсувалося перейменування власне тих восьми об'єктів, про які тепер йдеться в рішенні Максима Козицького.

Рішення Львівської ОВА здивувало першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, який очолює міську робочу групу щодо деколонізації і перейменування вулиць.

«Є проста, зрозуміла і прозора процедура зміни старих назв на нові. Робоча група аналізує, мешканці голосують. Далі робоча група пропонує на розгляд депутатів на сесії Львівської міської ради. І депутати, яким мешканці делегували таке право, затверджують таке рішення своїм голосуванням. Пропоновані головою військової адміністрації вулиці вже є в нашому списку і були у черзі на перейменування. Для чого це робити ще раз – відкрите питання. Деякі з нових назв, які запропонував голова військової адміністрації, вже обговорювались з родинами на інші вулиці», – прокоментував Андрій Москаленко.



На появу серед нових назв вулиць у Львові імені Ігоря Юхновського відреагувала родина професора та його колеги з Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

«Ми раді, що в місті буде вулиця імені Ігоря Рафаїловича, тому що він однозначного цього заслуговує. Але конкретно це рішення зроблено поспішно. Ми розчаровані ним. Наступного року 100-річчя Ігоря Рафаїловича Юхновського. Відповідно планується робоча група, яка розробляє план заходів до 100-річчя. Ніхто з нами не консультувався, ми розчаровані цим», – сказав директор Інституту Тарас Брик.

Донька Ігоря Рафаїловича теж каже, що нічого не знала про те, що Львівська обласна військова адміністрації вирішила перейменувати одну з вулиць Львова на честь її батька.