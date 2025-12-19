На честь Ігоря Юхновського назвали одну з вулиць у Львові.

У Львові вулицю Гіпсову перейменують на вулицю Ігоря Юхновського. Відповідне рішення ухвалили на сесії Львівської міської ради.
Вулиця Гіпсова розташована у Франківському районі міста, між вулицями Кульпарківською та Максима Залізняка. Науковець був тісно пов'язаний із цим районом адже мешкав неподалік.
Також у Львові перейменували вулицю Східну. Тепер вона матиме ім’я відомого історика-сходознавця, філолога, засновника Українського наукового інституту Гарвардського університету Омеляна Пріцака.
Колишня вулиця Східна розташована в Шевченківському районі міста, сполучає вулиці Замарстинівську і Заповітну.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Ігор ЮХНОВСЬКИЙ – фізик-теоретик, академік Національної академії наук України. Вважається одним з батьків-засновників Незалежності, адже став співавтором Декларації про державний суверенітет України та референдуму 1 грудня 1991 року. Народний депутат України 1990-1998 рр., кандидат у президенти України на виборах 1991 року. У червні 2006 року Ігоря Юхновського призначено в. о. голови Українського інституту національної пам'яті, має статус Героя України.
Ігор Юхновський пішов з життя 26 березня 2024 року. До його 100-ліття, міськрада оголосила 2025-й роком академіка. У грудні минулоріч велись дискусії про зміну назв вулиць на честь діяча – тоді пропонували перейменувати вул. Наукову.
Омелян ПРІЦАК – історик світового рівня, сходознавець. Він жив і працював у США, де заснував Український науковий інститут Гарвардського університету. Після відновлення незалежності повернувся в Україні.