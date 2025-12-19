На честь Ігоря Юхновського назвали одну з вулиць у Львові.

У Львові вулицю Гіпсову перейменують на вулицю Ігоря Юхновського. Відповідне рішення ухвалили на сесії Львівської міської ради.

Вулиця Гіпсова розташована у Франківському районі міста, між вулицями Кульпарківською та Максима Залізняка. Науковець був тісно пов'язаний із цим районом адже мешкав неподалік.

Також у Львові перейменували вулицю Східну. Тепер вона матиме ім’я відомого історика-сходознавця, філолога, засновника Українського наукового інституту Гарвардського університету Омеляна Пріцака.

Колишня вулиця Східна розташована в Шевченківському районі міста, сполучає вулиці Замарстинівську і Заповітну.