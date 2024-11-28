У Львівській громаді перейменували ще шість вулиць.

У Львівській громаді ще 6 вулиць отримають нові назви. Відповідне рішення сьогодні, 28 листопада, затвердили на пленарному засіданні міськради. 

 

Площа Липнева, що розташована позаду Привокзального ринку у Львові, тепер називатиметься площею Берестейської унії.

 

Вул. Червону перейменовано на вул. Любомира Романківа, 

 

вул. Ю. Смолича – на вул. Надії Мудрої, 

 

вул. А. Бучми – на вул. Анатолія Лупиноса, 

 

пл. Липневу – на пл. Берестейської унії, 

 

вул. А. Макаренка (Брюховичі) – на вул. Степана Ленкавського, 

 

вул. М. Бурденка (Брюховичі) – на вул. Дарії Цісик-Ребет.

 

Окрім цього, у Львові тепер буде вулиця імені Ірини Фаріон. Таке рішення сьогодні ж таки прийняли депутати міської ради. В пам'ять про мовознавицю перейменують вулицю Технічну, яка з'єднує комплекс головного корпусу "Львівської політехніки" (там, нагадаємо, викладала Ірина Фаріон) і парк імені Івана Франка. 

 

Нагадаємо, що в процесі деколонізації у Львівській громаді за останній час перейменували уже 70 вулиць.

 

"Після перейменування чи уточнення назв вулиць мешканцям не потрібно відразу змінювати документи. Це будуть змушені зробити лише підприємці, для них ця процедура є безплатною, як і для мешканців", – повідомляють у ЛМР.

 

28.11.2024

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