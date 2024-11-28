У Львівській громаді перейменували ще шість вулиць.

У Львівській громаді ще 6 вулиць отримають нові назви. Відповідне рішення сьогодні, 28 листопада, затвердили на пленарному засіданні міськради.

Площа Липнева, що розташована позаду Привокзального ринку у Львові, тепер називатиметься площею Берестейської унії.

Вул. Червону перейменовано на вул. Любомира Романківа,

вул. Ю. Смолича – на вул. Надії Мудрої,

вул. А. Бучми – на вул. Анатолія Лупиноса,

пл. Липневу – на пл. Берестейської унії,

вул. А. Макаренка (Брюховичі) – на вул. Степана Ленкавського,

вул. М. Бурденка (Брюховичі) – на вул. Дарії Цісик-Ребет.

Окрім цього, у Львові тепер буде вулиця імені Ірини Фаріон. Таке рішення сьогодні ж таки прийняли депутати міської ради. В пам'ять про мовознавицю перейменують вулицю Технічну, яка з'єднує комплекс головного корпусу "Львівської політехніки" (там, нагадаємо, викладала Ірина Фаріон) і парк імені Івана Франка.

Нагадаємо, що в процесі деколонізації у Львівській громаді за останній час перейменували уже 70 вулиць.