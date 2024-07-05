У Львові перейменували вулицю Карпінського. Планується ще низка змін.

 

Сесія Львівської міської ради прийняла рішення щодо зміни назв ще декількох вулиць міста в межах деколонізації. Зокрема вул. О. Карпінського відтепер носитиме ім'я родини правників та громадських діячів Старосольських. 

 

Початок вулиці родини Старосольських (раніше О.Карпінського). Веде з вулиці Степана Бандери до скверу на площі Святого Юра.

 

Також у місті зʼявиться сквер політвʼязня та сотенного УПА Мирослава Симчича. На наступному засіданні будуть обговорювати, який саме зі скверів міста матиме ім'я сотника УПА.

 

Уточнено наступні назви вулиць: Прогулкова – Прогулянкова, Орельська – Орільська, Дубнівська – Дубенська.

 

Згодом у Львові перейменують вулиці професора П. Буйка, А. Бучми, А. Волощака, Червону, Ю. Смолича, а також дві вулиці у Брюховичах – А. Макаренка та Н. Бурденка. Також підтримано озвучені на сесії пропозиції щодо перейменування площі Липневої. Пропозиції, на які саме назви їх буде перейменовано, винесуть додатково на сесію Львівської міської ради.

 

Загалом у Львівській громаді останнім часом перейменували 55 вулиць, що були названі на честь російських діячів чи асоціювалися з Російською імперією, Росією чи радянською пропагандою. Назви ще 5 вулиць уточнили.

 

Нагадаємо, що раніше вулиці, названій у 1944 році на честь першого виборного президента російської Академії наук Олександра Карпінського, планували повернути одну з історичних назв – теж імені Карпінського, але Францішека, польського поета та драматурга. Його ім'я львівський магістрат дав цій вулиці у 1871 році, а до того вона носила назву Сакре-Кєр, що у перекладі «Святе Серце».  

 

Маленька садиба, що збереглася поміж постсецесійними будинками з непарного боку вулиці.

 

Саму вулицю проклали ще до 1871 року.

 

Цікавою є нумерація будинків: парний бік вулиці починається від навчального корпусу №1 Національного університету «Львівська політехніка» (№ 2/4), що виходить головним фасадом на вулицю Бандери, та закінчується будівлею студентського комбінату харчування НУ «Львівська політехніка» (№8), що прибудований до навчального корпусу №3 цього ж вишу.

 

Між постсецесійними будинками з непарного боку вулиці Карпінського збереглася невелика садиба (№11) з одноповерховим будиночком, зведеним у другій половині XIX століття для представників відомого львівського роду Лонгшам де Бер'є. Колись такими будиночками була забудована вся дільниця Новий Світ.

05.07.2024

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