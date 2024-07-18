876-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари чотирма ракетами, 73 авіаційних удари, застосувавши, зокрема, 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4675 обстрілів, 139 з них - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Синьківка, Глушківка, Петропавлівка, Новоосинове Харківської області; Сіверськ, Лиман, Тимофіївка, Воздвиженка, Вовче, Костянтинівка, Єлізаветівка, Берестки, Константинопіль, Новоселівка Перша, Часів Яр, Північне, Торецьк, Олександропіль, Шевченко, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області; П’ятихатки на Запоріжжі. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, два засоби ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ противника. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 19 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, один засіб ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 76 одиниць автомобільної техніки. На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі - в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Переїзного, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру. Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 20 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами. На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки та Парасковіївки, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки, противник успіху не мав. На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми агресора відбито українськими воїнами. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пунктів з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України. Майже вздовж всієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Виснажуючи сили противника, працюють наші артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

241,4% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

91,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

348,5% автомобільної техніки (з них 7,5% за минулий тиждень),

505,5% артилерійських систем (з них 9,9% за минулий тиждень),

100,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

63,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:25 Президент США Джо Байден став більш сприйнятливим до закликів відмовитися від висунення на другий термін, сказав високопоставлений чиновник адміністрації, додавши, що Байден попросив провести соціологічне дослідження про шанси віце-президентки Камали Гарріс.

07:20 Президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп запланували провести нині телефонну розмову, передає CNN.

07:15 Україна розраховувала, що її військові зусилля будуть активізовані прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа, але поки Україна їх ще не побачила, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ВВС:

"Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли".

07:10 Станом на 06:00 в Чорному морі російські кораблі відсутні, в Азовському морі 4 російські кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Згідно з повідомленнями, в ніч з 17 на 18 липня українські війська завдали удару по базі берегової охорони Росії в окупованому Криму.

• Європейські країни продовжують демонструвати свою відданість Україні та єдність перед обличчям російської агресії.

• Росгвардія 17 липня виступила з безпрецедентною пропозицією надати керівництву Центрального банку Росії право на носіння автоматичної зброї та пістолетів.

• Кремлівські чиновники продовжують розширювати географічні рамки запропонованої Росією альтернативної «євразійської архітектури безпеки».

• США продовжують зусилля з розбудови партнерства з Вірменією, що викликає критичну реакцію з боку кремлівських чиновників.

• Російські чиновники продовжують докладати зусиль для розширення тренувального потенціалу збройних сил Росії та вирішення питань, пов'язаних із їх формуванням.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: