Іспанці вчетверте стали чемпіонами Європи з футболу.

У фіналі збірна Іспанії обіграла збірну Англії з рахунком 2:1.

 

 

Збірна Іспанії здобула перемогу над командою Англії у фіналі Євро-2024 та стала чемпіоном Європи з футболу. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Матч проходив увечері в неділю, 14 липня, на найбільшій футбольній арені Німеччини – Олімпійському стадіоні у Берліні.

 

Перший тайм фіналу завершився нульовою нічиєю. Але вже на початку наступної половини – на 47-й хвилині – гол у ворота англійців забив Ніко Вільямс (Nico Williams) з передачі 17-річного Ламіна Ямаля (Lamine Yamal), наймолодшого гравця в історії фіналів чемпіонату Європи. Англійці намагалися протистояти іспанському тиску. Тренер Ґарет СаутҐейт (Gareth Southgate) зробив дві заміни, і це принесло успіх: на 73-й хвилині далеким точним ударом відзначився Коул Палмер (Cole Palmer), який вийшов на заміну. Йому асистував зірка мадридського «Реала» Джуд Беллінґем (Jude Bellingham).

 

Кінцівка зустрічі пройшла у безперервних атаках збірної Іспанії, які захист та воротар англійців відбивали до 87-ї хвилини. Вирішальний гол у ворота англійців вдалося забити Мікелеві Оярсабалю (Mikel Oyarzabal). Він замкнув передачу головного героя мемів Євро-2024 – захисника Марка Кукурельї (Marc Cucurella).

 

Збірна Іспанії стала чемпіоном Європи в рекордний четвертий раз, обійшовши збірну Німеччини, в активі якої лише три перемоги.

15.07.2024

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