Мадридський клуб обіграв «Борусію з Дортмунда з рахунком 2:0.

Мадридський футбольний клуб «Реал» став переможцем Ліги чемпіонів UEFA. Про це повідомила газета El Mundo. Іспанці обіграли німецьку «Борусію» з Дортмунда. Рахунок у фінальному матчі, що пройшов на стадіоні «Вемблі» в Лондоні в суботу, першого червня, становив 2:0 на користь іспанського клубу.

Голи за «Реал» забили Даніель Карвахаль (Daniel Carvajal) на 74-й хвилині після розіграного кутового та бразилець Вінісіус Жуніор (Vinícius Júnior) на 83-й хвилині.

Для «Реала» ця перемога стала 15-ою в історії. Частіше за мадридську команду в головному європейському клубному турнірі не перемагав ніхто. Минулого разу «Реал» завойовував кубок Ліги чемпіонів UEFA 2022 року.

Для дортмундської «Борусії» участь у фіналі Ліги чемпіонів UEFA стала першою з 2013 року. Тоді команда програла співвітчизникам із мюнхенської «Баварії». На шляху до фіналу цього року «Борусія» перемогла такі імениті клуби як паризький «ПСЖ», мадридський «Атлетіко» та «ПСВ» з Ейндговена.