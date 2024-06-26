Україна вилетіла з Євро-2024.

Зігравши з Бельгією внічию з нульовим рахунком наша збірна посіла останнє місце у своїй групі.

На чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині збірна України у середу, 26 червня, на стадіоні в Штітґарті зіграла внічию з командою Бельгії з рахунком 0:0. Таким чином, Україна завершила виступ на чемпіонаті, посівши останнє місце у своїй групі. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Українська збірна вже на першій хвилині матчу пішла в атаку й змусила трохи понервувати бельгійців. Команди обмінялися гольовими моментами, які так і не вдалося реалізовувати. Загалом же перший тайм пройшов більш-менш на рівних.

На початку другого тайму бельгійці почали більше тиснути. Було кілька небезпечних моментів. Зокрема, на 57-й хвилині Лукаку мав нагоду відкрити рахунок у матчі, а потім і на 64-й, але український воротар Анатолій Трубін виявився на висоті.

Одразу ж після цього українці пішли в контратаку, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт суперників, але реалізувати гольові моменти «синьо-жовтим», на жаль, не вдалося.

Нагадаємо, що перша гра на ЧЄ-2024 завершилась для українців повним провалом: 17 червня в Мюнхені «синьо-жовті» поступились збірній Румунії з рахунком 3:0. Проте 21 червня у Дюссельдорфі підопічні Реброва здобули вольову перемогу над Словаччиною з рахунком 1:2, що зберігало шанс на вихід в 1/8 фіналу.

В групі Е, де виступала українська збірна, склалася унікальна ситуація. Перед грою у Штутґарті всі команди (Румунія, Бельгія, Словаччина та Україна) мали по 3 очки і кожна збірна мала шанс пройти далі.

Після третього матчу України, зважаючи на те, що футбольні збірні Словаччини та Румунії теж зіграли внічию, але з ненульовим рахунком 1:1 у паралельному матчі у Франкфурті, «синьо-жовті» залишаються на останньому місці в групі з чотирма очками і не виходять у плей-оф. Тож збірній України просто не пощастило.