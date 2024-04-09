«Ісламська держава» пригрозила Лізі чемпіонів терактами.

У Лондоні, Парижі та Мадриді, де проходять матчі, посилено заходи безпеки

З огляду на погрози з боку джихадистського угрупування «Ісламська держава» безпека на матчах футбольної Ліги чемпіонів у Європі посилена. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Проте самі ігри в Мадриді, Парижі та Лондоні не будуть ні скасовані, ні перенесені, вони пройдуть за планом, як стверджують представники UEFA.

У вівторок 9 квітня в Мадриді грають іспанський «Реал» та англійський «Манчестер Сіті», у Лондоні місцевий «Арсенал» приймає німецьку «Баварію». 10 квітня в Мадриді іспанський «Атлетіко» на своєму полі зустрічається з німецькою «Боруссією», а французький «Парі Сен-Жермен» у Парижі грає з іспанською «Барселоною».

Заходи безпеки довелося посилити після того, як у близьких до «Ісламської держави» інтернет-виданнях з'явилося кілька постів зі закликами здійснювати напади на стадіонах, де відбудуться матчі. Канали, які підтримують ІДІЛ, закликали до нападів та опублікували зображення стадіону «Емірейтс» у Лондоні, стадіонів «Сантьяго Бернабеу» та «Метрополітано» у Мадриді, а також стадіону «Парк де Пренс» у Парижі. На іншій знимці, опублікованій минулого тижня, показаний стадіон «Альянц Арена» у Мюнхені, де наступного тижня «Баварія» гратиме матч-відповідь з «Арсеналом».

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin) заявив, що під час матчу ПСЖ з «Барселоною» у Парижі в середу буде вжито «значно посилених» заходів безпеки. «Я нагадаю, що лише 10 днів тому ІДІЛ опублікувала фотографію мюнхенського стадіону і заявила, що необхідно діяти проти спортивних об'єктів, де проводяться футбольні матчі. Хоча мішенню можуть стати будь-які види спорту. Враховуючи, наскільки важливою є Ліга чемпіонів для футболу, ми, звичайно, ведемо перемовини з нашими партнерами», – сказав Дарманен

Міністерка спорту Іспанії Пілар Алеґрія (Pilar Alegría) закликала дотримуватися спокою напередодні матчів у Мадриді і повідомила, що для залагодження безпеки буде задіяно понад дві тисячі поліціянтів та співробітників Цивільної гвардії.

«Ми знаємо про повідомлення в Інтернеті та ЗМІ щодо закликів націлитися на матчі по всій Європі та тут, у Лондоні. Однак я хочу запевнити громадськість, що у нас є надійний план охорони поліції для сьогоднішнього матчу, і ми продовжуємо тісно співпрацювати з командою безпеки клубу, щоб забезпечити спокійний матч», – запевнив заступник помічника комісара лондонської поліції Аде Аделекан (Ade Adelekan).