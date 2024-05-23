Футболісти з Бергамо розгромили 3:0 славетну німецьку команду Bayer з Леверкузена.

Італійський футбольний клуб Atalanta з Бергамо вперше у своїй історії здобув європейський кубок. Про це повідомив телеканал ARD. Увечері в середу, 22 травня, команда всуху розгромила німецький Bayer із Леверкузена у фіналі Ліги Європи. Матч на стадіоні у Дубліні завершився з рахунком 3:0. Усі голи забив нападник із Ніґерії Адемола Лукман. Таким чином було обірвано колосальну, 51-матчеву безпрограшну серію леверкузенців.

Перед грою мало хто вірив у перемогу італійців. Напередодні Atalanta програла фінал Кубка Італії, втративши на додаток кількох важливих гравців. Натомість Bayer не програвав нікому майже цілий сезон.

Однак Atalanta з перших хвилин матчу взяла ініціативу в свої руки (ноги) і влаштувала суперникам пресинг на цілому полі. Перший гольовий момент виник вже на сьомій хвилині, а незабаром Адемола Лукман вивів Atalanta вперед. Він замкнув поперечний пас Давиде Дзаппакости (Davide Zappacosta). На 26-й хвилині, не встигнувши й отямитися, Bayer пропустив другий гол. Лукман підібрав м'яч, протяг його до чужого штрафного майданчика і різко пробив під штангу.

Навіть за рахунку 2:0 німці не спромоглися наростити темп. Bayer рідко перетинав серединну смугу, а Atalanta перла вперед, як українські вояки під час Харківської офензиви.

Тренер леверкузенців Хав'єр Алонсо (Xabier Alonso) все ж не втрачав надії переламати гру. Адже Bayer неодноразово доводив, що здатен вивести гру до перемоги, навіть програючи два голи. Алонсо зробив кілька замін, які, на його думку, мали б покращити ситуацію. Проте дива не сталося. Останні сумніви в успіху італійців розвіялися на 75-й хвилині: Лукман знову бездоганно завершив момент, створений його партнерами, чесно заробивши свій гет-трік.

Для Atalanta цей успіх є історичним. Команда з відносно невеликого міста Бергамо (120 тисяч мешканців) здобула перший європейський трофей. А ще це її фактично перший титул за 60 з гаком років історії клубу.