Президент FIFA виступив за повернення Росії у світовий футбол.

За твердженням Джанні Інфантіно, забороною для РФ «ми нічого не досягли».

Президент Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно (Gianni Infantino) висловився за те, щоб переглянути питання щодо відсторонення російських команд від міжнародних турнірів. Про це він заявив у інтерв'ю для британського телеканалі Sky News.

«Ми повинні це зробити. Безумовно. Оскільки цією забороною ми нічого не досягли, вона лише викликала ще більше розчарування та ненависть», – вважає Інфантіно. За його словами, було б корисно, «якби дівчатка та хлопці з Росії могли грати у футбол в інших частинах Європи».

На думку керівника FIFA, організація повинна розглянути можливість зміни правил та «закріпити у наших статутах, що ми ніколи не повинні забороняти жодній країні грати у футбол через дії її політичних лідерів». За допомогою футболу треба «підтримувати зв'язки», вважає футбольний функціонер.

Україна вже відреагувала на слова Інфантіно. Українська асоціація футболу (УАФ) виступила зі заявою, у якій закликала FIFA та її президента не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває аґресивна війна Росії проти України. «Ми не погоджуємось з твердженням, що бан проти аґресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на аґресора. Потенційна реінтеґрація будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань», – йдеться у заяві УАФ.

Ще жорсткіше відповів президентові FIFA міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши його «моральним дегенератом». «679 українських дівчаток і хлопчиків ніколи не зможуть грати у футбол – Росія їх убила. І вона продовжує вбивати все більше і більше, тоді як моральні дегенерати пропонують зняти заборони, попри те, що Росія не припинила війну. Майбутні покоління розглядатимуть це як ганьбу, що нагадує Олімпійські ігри 1936 року», – написав керівник українського зовнішньополітичного відомства на платформі X.

Нагадаємо, що Росія була виключена зі змагань під егідою FIFA та UEFA після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. У 2023 році FIFA зняла заборону з Росії на рівні юнаків та дівчат до 17 років (U-17), але на практиці обмеження залишилися чинними, оскільки молодіжні команди країни не можуть пройти відбіркові турніри UEFA. Англія, Україна, Польща та Швеція, зокрема, відмовилися грати з російськими командами.