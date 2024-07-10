Кір Стармер заявив, що Україна сама вирішуватиме, як використати передану їй британську зброю.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що новий британський уряд не заборонятиме Україні бити по території Росії британською зброєю. Як повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg, лейбористський уряд продовжить у цьому аспекті політику уряду попередників-консерваторів під проводом Ріші Сунака щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

«Ракети повинні очевидно використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права, як і слід було очікувати, в оборонних цілях. Але Україна має сама вирішувати, як використовувати їх з цією оборонною метою», – сказав Стармер журналістам під час спілкування на марґінесі саміту НАТО у Вашінґтоні. Так він прокоментував позицію нового уряду щодо використання далекобійних ракет Storm Shadow з дальністю враження понад 250 кілометрів.

Коментуючи ракетний удар Росії по дитячій лікарні в Києві, Стармер сказав, що це був «абсолютно шокуючий, жахливий напад, який створив дуже важливе, хоча й трагічне тло для цього саміту».

«Моє послання Путіну полягає в наступному: цей саміт НАТО слід розглядати як чітку та об’єднану рішучість союзників по НАТО та інших, які присутні там одночасно, підтримувати Україну та протистояти російській аґресії», – заяви британський прем’єр.