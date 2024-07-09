я не знаю імені цього краю як ще не

відаю імені щойно збіглої сльози

*

як міг прилинути з-поза високих стін

зів’ялий листок щоб отут вмерти і метелик

насінини аби ніколи не прорости і як

ми люди важкі долею і безкрилі дісталися

сюди адже неймовірно

*

життя жовтого листочка що потрапив до

тюремного дворика триваліше у людському

серці аніж його побратимів на камені міста

*

поряд зі стіною плачу нерушимою стіною

стіною смерті та іншими є ще одна цілком

реальна це та до якої усім єством я припав

намарно сподіваючись вчути твоє дихання

*

Господи як ненавиджу цю загиджену мухами

жарівку за сіткою хоч би раз поринути

у провалля темряви у порожній як небуття

сон без віконець у світ всього раз бачив

як гори виповнялися то синню то зеленню

ніби хтось переливав у них рідини

*

хіба не з твоєї ласки Боже головний гріх

зухвальство стало найбільшою чеснотою

для поета

*

дай мені змогу найдорожча бути почутим

як чую голос дітвори з вулиці ячання

трамваю на розі воркування горлички скрегіт

ключів аби сказати це не тільки моя вітчизна

вона також кожного з вас

*

слова вітчизна і матір такі близькі що

між ними хіба може вміститися сльоза

*

та зима була напрочуд сонячна і мавши

годину вільного неба над головою я вираховував

урок у школі яка за декілька кварталів

школярко забудься на мить глянь

на це радісне батькове небо

*

яка ти прекрасна у прощальнім вікні чомусь пригадується

як наша доня називала ікони віконами

*

сім днів творіння за цими мурами сім днів

мертвоти отут на тиждень зі мною без паперу

без олівця без всякого сподівання на окрилену думку

*

надибуючи ледь видимі помітки не сумніваюся

чия рука їх залишила ожививши двохтисячний

підтекст катулла це тільки ти усе старіється

під сонцем окрім поезії навіть сам вислів

про старіння

*

подайте замурованому в келії останню милостиню

одну скупу мелодію один маленький

хорал баха всього через вулицю світяться

вітражі органного залу ростуть гучні

склепіння крихту музики винесіть

*

два тижні не підозріваючи я замешкував

разом із вбивцею частував його помаранчами

колядували на Різдво два тижні посміхався до нього

нині вже певно нема його серед живих

простіть мені мамо і тату зґвалтованої

у львівських ярах я також батько дівчинки

*

ця тиша не для нас для цвіркунів і вартових

*

я не можу сказати цей вірш для шуфляди

хай вилежиться до слушного моменту і не

тільки тому що вірш не пишеться і стола

нема зі шуфлядою але й надія на слушний

час надто мізерна

*

маю жаль до цієї чужої землі вона також

родить квіти за якими я плачу