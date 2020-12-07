У відкритий доступ виклали 30 документів зі справи Ірини Калинець.

Електронний архів Українського визвольного руху на 80 років з дня народження Ірини Стасів-Калинець опублікував тридцять розсекречених документів із архівно-слідчої справи дисидентки.

Збірку документів із архівів КҐБ сформували Центр досліджень визвольного руху, архів Служби безпеки України та Архів національної пам’яті.

Колекція матеріалів стосується справи, за котрою Ірину Стасів-Калинець заарештували у січні 1972 року – за "антирадянську агітацію та пропаганду". Поетесу разом із чоловіком Ігорем Калинцем засудили до шести років ув’язнення в таборах та трьох років заслання.

Приводом до арешту стала участь Ірини Калинець у різдвяній коляді.

"Радянські спецслужби почали проводити “чистки” серед інакомислячих перед 50-ю річницею створення Радянського Союзу, – прокоментував координатор Електронного архіву Денис Пасічник. – Разом з Калинець були заарештовані ще сімнадцять представників української інтелігенції Києва та Львова".

Один із опублікованих документів – протокол допиту чоловіка поетеси Ігоря Калинця. Пан Калинець відмовився свідчити проти Ірини: «ніяких показів … відносно Ірини Калинець я давати не буду, тому що, по-перше, це моя дружина».

Також свідком у справі Ірини Калинець проходив Василь Стус.

Під час допиту Стус записував відповіді у протоколі власноручно. Коли йому поставили запитання, чи отримував від пані Калинцевої "документи антирадянського наклепницького змісту", Стус відрубав: "«Документами» І. Калинець не займається. Вона пише вірші".

Загалом до онлайн-збірки документів увійшли:

– анкета арештованої;

– характеристика зі школи на Ірину Стасів-Калинець;

– протоколи допиту Ірини Стасів-Калинець, а також свідків: її чоловіка Ігоря Калинця, поета Василя Стуса, публіциста і громадського діяча В’ячеслава Чорновола та ін.;

– листи та заяви Ірини Калинець на захист незаконно ув’язненого Валентина Мороза;

– довідки УКҐБ по Львівській області щодо публікацій в іноземних виданнях робіт Ірини Калинець;

– постанови, вироки та ухвали прокуратури та Верховного суду УРСР у справі Ірини Калинець;

– касаційні скарги;

– довідка про реабілітацію Ірини Стасів-Калинець.

Стасів-Калинець Ірина – філологиня, громадська діячка, поетеса, письменниця, шістдесятниця, громадська активістка.

Народилася 6 грудня 1940 року у Львові в сім’ї греко-католиків. Родичі мали зв’язки з ОУН та були вивезені до Сибіру. Навчалася на філологічному факультеті Універистету ім. Франка. По закінченню навчання працювала методисткою обласного Будинку народної творчості. Вчителькою, бібліотекаркою, викладачкою української мови та літератури – у Львівському політехнічному інституті.

У 1970 Ірину Калинець звільнили з роботи. Працювала ткалею, викладала українську мову і літературу на замінах. Водночас активно долучилася до акцій підтримки засуджених дисидентів Валентина Мороза, Ніни Строкатої, писала листи і звернення до прокуратури та Верховного суду УРСР на їхню підтримку.

1972 року їй присудили шість років ув’язнення в таборах суворого режиму та три роки заслання. Покарання відбувала у Мордовії (село Барашево, табір ЖХ-385/3-4).