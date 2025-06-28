Сьогодні, 28 червня, у віці 85 років у Львові помер Ігор Калинець. Про це повідомила донька поета Дзвенислава Калинець-Мамчур на своїй сторінці у fb.

Ігор Калинець відійшов у засвіти, народившись до Вічності: “Я сьогодні новонароджений,/ я відцурався брезклого віку...”

Ігор Калинець − поет і прозаїк, один із чільних представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.

Цей червневий день затопила повінь гіркої утрати: пішов з життя поет, котрий, як і його улюблений персонаж співець Митуса, уособлював національне громадянське сумління.

Такий червневий червень, така червона воринь, таке черлене сонце, таке червове серце...!





Народився 9 липня 1939 року в місті Ходорів на Львівщині.

Після закінчення університету працював у Львівському обласному державному архіві (1961−1972).

“Чи не останній / я / зі шляхетного родоводу/ з гербом/ де на щиті блакиту/ осінній листок калини”, − писав в інтермедії “Калиновий герб”, обігруючи своє прізвище й покликання. Йому був вірний до останнього подиху.

За участь у дисидентському русі 11 серпня 1972 року Ігоря Калинця було засуджено на 6 років ув'язнення суворого режиму й 3 роки заслання. Покарання відбував у Пермських концтаборах разом з Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Степаном Сапеляком та іншими.

Заслання відбував разом із дружиною Іриною Стасів-Калинець на Забайкаллі.

Поетеса, діячка дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, художниця, філологиня Ірина Стасів-Калинець померла 31 липня 2012 року.



Після повернення до Львова у 1981 році працював у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника. З 1987 року брав участь у виданні самвидавного журналу «Євшан-зілля», згодом став його редактором.

Поетичну творчість Калинця, на пропозицію самого автора, прийнято хронологічно поділяти на дві головні частини: дев'ять книжок, написаних перед ув'язненням у 1972 р. (з них офіційно в УРСР опубліковано було лише першу − «Вогонь Купала», 1966, решта функціонувала у самвидавному обігу), і вісім − написаних під час ув'язнення та на виселенні (до 1991 р. функціонували тільки у самвидаві). Згідно з цим поділом і було підготовлено та випущено два томи поезій Калинця − «Пробуджена муза» (Варшава, 1991) та «Невольнича муза» (Балтимор−Торонто, 1991). 1991 року було видано збірку вибраних поезій «Тринадцять алогій», за яку в 1992 році Ігоря Калинця було відзначено Шевченківською премією.

Окрім творів для дорослих, писав вірші для дітей. Було видано кілька книг, які розійшлися не тільки в Україні, а й у країнах із великою українською діаспорою (Казахстан, Канада, США, Аргентина). Його книгу «Небилиці про котика і кицю» ілюструвала українська художниця Вікторія Ковальчук у 2005 році.

У 2018 році український режисер Олександр Фразе-Фразенко презентував стрічку «Пан Ніхто», в якій розповів історію життя поета.

Для Львова Ігор Калинець був почесним громадянином міста, активним в утвердженні його інтелектуальної слави, високого мистецтва, совісті й діяльної пам’яті. У 1960-х брав активну участь в опорядженні могил Січового стрілецтва, відшукав і врятував від забуття поховання свого улюбленого поета Богдана-Ігоря Антонича на Янівському цвинтарі, а наприкінці 1980-х в центрі міста влаштував Антоничівські читання, що ознаменували початок бурхливої доби масових мітингів й політичної емансипації.

Наголошуючи, що шістдесятництво завжди було виявом національного опору, а не просто дисиденством, письменник усе життя гостро виступав проти зросійщення, відмовляючись від нагород з рук політиків.

* * * підстереже нас визволення мови від несподіванки онімієм задля цієї краплі води задля цієї краплі вина задля цієї краплі крові ми так довго мовчали задля цієї невимовної мови

* * * добувши вітер з білого вітрила як рибу зі сітей вийнявши з очей незнайомої скалку нерозгаданої туги обікравши кохану з її безсонного сну викорчувавши з дикого поля душі ще один пень ілюзії не поминувши зарозуміло барокову зброярню публіцистики припавши вухом до стіни дня як до в’язничної камери пограбувавши поблеклі квіти з гербарію словника стявши у лузі метафор голівку з будяка і зацвілої папороті заокругливши фразу на взір місяця уповні написавши собі верлібровий вирок тричі на день переконуюся коли ти не є доносом на поета то що тоді ти поезіє ?

* * * Така самотність у білій пустелі постелі, де понад нами стелею стеляться міражі. Господи, які в тебе очі стали пастельні і пальці ласкаві — такі неживі. Звідки взялись ми, в якій оселі осіли — оструб, ослони під стінами, сіті і сак. У міжвіконні осінь, осонь і сіно, на острів осоту сонце воском стіка. Поезіє, спазми екстазу твого зіслабли, дивний сей світ, остали самі слова. У пустині світлиці живуть тільки сіті і лави, а я не живий і ти вже також не жива.