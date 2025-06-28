Помер Ігор Калинець.

 

Сьогодні, 28 червня, у віці 85 років у Львові помер Ігор Калинець. Про це повідомила донька поета Дзвенислава Калинець-Мамчур на своїй сторінці у fb.

Ігор Калинець відійшов у засвіти, народившись до Вічності: “Я сьогодні новонароджений,/ я відцурався брезклого віку...”

 

Ігор Калинець − поет і прозаїк, один із чільних представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв'язень.

 

Цей червневий день затопила повінь гіркої утрати: пішов з життя поет, котрий, як і його улюблений персонаж співець Митуса, уособлював національне громадянське сумління.

 

Такий червневий червень, така червона воринь,

таке черлене сонце, таке червове серце...!


 

Народився 9 липня 1939 року в місті Ходорів на Львівщині.

 

Після закінчення університету працював у Львівському обласному державному архіві (1961−1972).

 

“Чи не останній / я / зі шляхетного родоводу/ з гербом/ де на щиті блакиту/ осінній листок калини”, − писав в інтермедії “Калиновий герб”, обігруючи своє прізвище й покликання. Йому був вірний до останнього подиху.

 

За участь у дисидентському русі 11 серпня 1972 року Ігоря Калинця було засуджено на 6 років ув'язнення суворого режиму й 3 роки заслання. Покарання відбував у Пермських концтаборах разом з Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Степаном Сапеляком та іншими.

 

Заслання відбував разом із дружиною Іриною Стасів-Калинець на Забайкаллі.

 

Поетеса, діячка дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, художниця, філологиня Ірина Стасів-Калинець померла 31 липня 2012 року.
 

Після повернення до Львова у 1981 році працював у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника. З 1987 року брав участь у виданні самвидавного журналу «Євшан-зілля», згодом став його редактором.

 

Поетичну творчість Калинця, на пропозицію самого автора, прийнято хронологічно поділяти на дві головні частини: дев'ять книжок, написаних перед ув'язненням у 1972 р. (з них офіційно в УРСР опубліковано було лише першу − «Вогонь Купала», 1966, решта функціонувала у самвидавному обігу), і вісім − написаних під час ув'язнення та на виселенні (до 1991 р. функціонували тільки у самвидаві). Згідно з цим поділом і було підготовлено та випущено два томи поезій Калинця − «Пробуджена муза» (Варшава, 1991) та «Невольнича муза» (Балтимор−Торонто, 1991). 1991 року було видано збірку вибраних поезій «Тринадцять алогій», за яку в 1992 році Ігоря Калинця було відзначено Шевченківською премією.

 

Окрім творів для дорослих, писав вірші для дітей. Було видано кілька книг, які розійшлися не тільки в Україні, а й у країнах із великою українською діаспорою (Казахстан, Канада, США, Аргентина). Його книгу «Небилиці про котика і кицю» ілюструвала українська художниця Вікторія Ковальчук у 2005 році.

 

У 2018 році український режисер Олександр Фразе-Фразенко презентував стрічку «Пан Ніхто», в якій розповів історію життя поета.

 

Для Львова Ігор Калинець був почесним громадянином міста, активним в утвердженні його інтелектуальної слави, високого мистецтва, совісті й діяльної пам’яті. У 1960-х брав активну участь в опорядженні могил Січового стрілецтва, відшукав і врятував від забуття поховання свого улюбленого поета Богдана-Ігоря Антонича на Янівському цвинтарі, а наприкінці 1980-х в центрі міста влаштував Антоничівські читання, що ознаменували початок бурхливої доби масових мітингів й політичної емансипації. 

 

Наголошуючи, що шістдесятництво завжди було виявом національного опору, а не просто дисиденством, письменник усе життя гостро виступав проти зросійщення, відмовляючись від нагород з рук політиків.

 

*   *   *

 

підстереже нас

визволення мови

 

від несподіванки

онімієм

 

задля цієї краплі води

 

задля цієї краплі вина

 

задля цієї краплі крові

 

ми так довго мовчали

задля цієї

невимовної мови

 

 

*   *   *

 

добувши вітер

з білого вітрила

як рибу зі сітей

 

вийнявши з очей

незнайомої

скалку

нерозгаданої туги

 

обікравши кохану

з її безсонного сну

 

викорчувавши

з дикого поля душі

ще один пень

ілюзії

 

не поминувши

зарозуміло

барокову зброярню

публіцистики

 

припавши вухом

до стіни дня

як до в’язничної камери

 

пограбувавши

поблеклі квіти

з гербарію словника

 

стявши

у лузі метафор

голівку з будяка

і зацвілої папороті

заокругливши фразу

на взір

місяця уповні

написавши собі

верлібровий

вирок

 

тричі на день

переконуюся

 

коли ти не є

доносом

на поета

 

то що тоді ти

поезіє

?

 

 

*   *   *

 

Така самотність у білій пустелі постелі,

де понад нами стелею стеляться міражі.

Господи, які в тебе очі стали пастельні

і пальці ласкаві — такі неживі.

 

Звідки взялись ми, в якій оселі осіли —

оструб, ослони під стінами, сіті і сак.

У міжвіконні осінь, осонь і сіно,

на острів осоту сонце воском стіка.

 

Поезіє, спазми екстазу твого зіслабли,

дивний сей світ, остали самі слова.

У пустині світлиці живуть тільки сіті і лави,

а я не живий і ти вже також не жива.

 

 

*   *   *

приходжу пригадати

що гаї калинові

корова язиком злизала

 

цвіте калинова бутафорія

по театральних закамарках

 

приходжу пригадати

що від одкровення

калинової сопілки

кров стигне

 

а нам не до суму

за гонорарну суму

 

приходжу пригадати

що у капсулах ягід

заморожена енергія

моєї гіркоти

 

що буде

як визволю її

 

приходжу пригадати

що останнього вінка

останній із сосюр

зодяг у домовину

 

збіглися чорносотенні києви

що воно таке є

 

а воно калина

моя батьківщина

 

а я її калинець

 

 

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