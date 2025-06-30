Порядок прощання з Ігорем Калинцем

Дзвінка Калинець-Мамчур повідомила про порядок прощання з батьком, Ігорем Калинцем, і порядок його похорону яко почесного громадянина міста Львова.



Нині, у понеділок 30-го червня, о 19:00 відбудеться парастас і прощання в Архикатедральному соборі святого Юра (Святоюрська площа, 5).



Завтра, у вівторок, 1-го липня:

о 12:00 – прощання та чин похорону в Архикатедральному соборі святого Юра (Святоюрська площа, 5),

о 13:30 – загальноміська церемонія прощання біля Ратуші на пл. Ринок,

о 14:00 – поминальне віче та захоронення на Полі почесних поховань Личаківського цвинтаря №67.

Прохання від родини і близьких:

"Ми знаємо, як Ігор Калинець чекав Перемоги і переживав за наших захисників на фронті. Тому просимо зробити те, що зробив би Він: не приносити вінків і квітів на похорон, а гроші перерахувати для ЗСУ на фонд «Львівський лицар»:

Рахунок і картки Волонтерської ініціативи «Львівський Лицар»:

Рахунок: Благодійна організація «ЛЬВІВСЬКИЙ ЛИЦАР» ЄДРПОУ 44890763 IBAN: UA453052990000026009041026111 або ключ/код рахунку: 4246001003921503 Волонтерська картка: 5363542092944454

Пряме посилання на Приват24: https://www.privat24.ua/send/bkpqj

PayPal: lytsar2022@gmail.com

Номер картки МоноБанк: 5375 4112 2120 8288

Або пряме посилання: МоноБанка Львівського Лицара https://send.monobank.ua/jar/AoXZMvyB8"

Ігор Калинець, один із найвизначніших українських поетів, довголітній радянський політв'язень, помер о 14:18 28 червня 2025 року у віці 85 років.

Для Львова Ігор Калинець був почесним громадянином міста, активним в утвердженні його інтелектуальної слави, високого мистецтва, совісті й діяльної пам’яті. У 1960-х брав активну участь в опорядженні могил січового стрілецтва, відшукав і врятував від забуття поховання свого улюбленого поета Богдана-Ігоря Антонича на Янівському цвинтарі, а наприкінці 1980-х в центрі міста влаштував Антоничівські читання, що ознаменували початок бурхливої доби масових мітингів й політичної емансипації.

Наголошуючи, що шістдесятництво завжди було виявом національного опору, а не просто дисиденством, письменник усе життя гостро виступав проти зросійщення, відмовляючись від нагород з рук політиків.