Набитович та Калинець: нагороджено лауреатів премії ім. Андрея Шептицького.

1 листопада минула 79-та річниця з дня відходу до вічності праведного митрополита Андрея Шептицького. Цього дня відзначили перших лауреатів премії його імені. Ними стали Ігор Набитович та Ігор Калинець. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Гідні українці, які продовжують шлях нашого національного і духовного лідера. Імена обидвох Ігорів уже вписані в сучасну історію України. Символічно, що нагородили наших шановних лауреатів у день, коли митрополит відійшов до вічності, бо люди живі, доки живуть пам'ять про них, їхня справа та цінності", – зазначив Максим Козицький.

Ігор Калинець нагороджений за вагомий внесок у розвиток державності та культури України.

А Ігор Набитович – за наукову монографію "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький".



ДЛЯ ДОВІДКИ:

Премія імені митрополита Андрея Шептицького є нагородою за вагомі внески в розвиток меценатства, підприємництва, державності, культури, а також за створення наукових праць, що мають велику наукову та практичну цінність і належать до царин, які перебували у полі уваги митрополита: богослов’я, мистецтвознавства (у розрізі української ідентичності), краєзнавства, медицини (у розрізі подолання негативних наслідків війни), педагогіки, екології.

Серед номінантів на здобуття Премії визначають двох переможців, яким присвоюють звання лауреатів Премії, вручають пам’ятні відзнаки і дипломи та виплачують грошову винагороду в сумі 200 тисяч гривень кожному за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на 2023 рік.