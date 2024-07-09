867-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 136 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 265 об’єктів інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Сьогодні обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби, повідомили в Укренерго: зранку і до 14:00 застосовуються 2 черги графіків погодинних відключень; далі – з посиленням спеки – планується застосовувати 3–4 черги.

10:25 Максимальне споживання електроенергії вчора, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня, повідомили в Укренерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

239,3% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

90,5% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

336,9% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),

489,1% артилерійських систем (з них 9,8% за минулий тиждень),

100,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

62,6% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

28,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Внаслідок вчорашньої російської атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини: під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі знайдено тіло хлопчика, повідомили в ДСНС України. Триває ліквідація наслідків на трьох локаціях.

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням 51 ракети, 62 авіаційні удари (сумарно скинув 84 КАБи), здійснив понад 4000 обстрілів, 94 з них – із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Циркуни, Вовчанські Хутори, Глибоке, Малі Проходи, Покаляне Харківської області; Макіївка Луганської області; Миколаївка, Катеринівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Миролюбівка, Гродівка, Новоселівка Перша, Велика Новосілка, Богоявленка Донецької області; Роботине на Запоріжжі та Ольгівка Херсонської області. Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та чотири райони зосередження особового складу противника. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося дев'ять бойових зіткнень. Бої точилися, в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Сотницький Козачок. На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу зросла до семи. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині. На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки Донецької області. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 11 спроб противника прорвати оборону в районах Богданівки, Григорівки, Білої Гори, Андріївки, Веселого та Часового Яру Донецької області. На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-йорк. На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку агресор здійснив 10 штурмів наших позицій біля Водяного, Костянтинівки, Урожайного, Рівнополя, Новосілки та Макарівки Донецької області. Активно діяла ворожа авіація – скинули 14 керованих авіабомб та завдала трьох авіаударів НАРами. На Гуляйпільському напрямку противник випустив 18 некерованих авіаракет у районі Чумацького Запорізької області. На Оріхівському напрямку відбулось дев'ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки та Щербаків Запорізької області. На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі Кринок. Втрат позицій не допущено. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1220 осіб. Також наші воїни знешкодили сім танків, 19 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 36 ракет, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 62 автомобіля та 13 одиниць спеціальної техніки.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, в Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російська крилата ракета Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у центрі Києва під час широкої серії ракетних ударів по критично важливих об'єктах української інфраструктури протягом дня 8 липня.

• Російські офіційні особи та суб'єкти інформаційного простору намагаються зняти з себе відповідальність за удар по дитячій лікарні "Охматдит", роблячи неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні – все це суперечить наявним доказам.

• Російські ракетні удари 8 липня проведені, щоб максимізувати шкоду, ймовірно, із застосуванням нової тактики, яка заслуговує на увагу.

• Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні 8 липня продовжували позиціонувати себе як потенційні посередники для припинення війни в Україні, незважаючи на відмову президента Росії Путіна від серйозних переговорів або будь-якого посередництва третьої сторони.

• Російський віце-адмірал Ліпілін замінив віце-адмірала Воробйова на посаді командувача Балтійського флоту Росії.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Часовому Яру, а російські війська нещодавно просунулися вперед поблизу Донецька і в західній частині Запорізької області.

• Прем'єр-міністр Росії Мішустін 8 липня закликав Росію збільшити внутрішнє виробництво безпілотників у п'ять разів до 2030 року.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: