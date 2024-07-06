Ліберал-реформатор Пезешкіян переміг на виборах президента Ірану.

Він обіцяє зробити Іран більш відкритою державою та розширити свободи громадян.

Колишній міністр охорони здоров'я Ірану ліберал-реворматор Масуд Пезешкіян стане дев'ятим обраним президентом Ірану. Про це повідомило іранське інформаційне агентство IRNA. «Пезешкіян, який зібрав більшість голосів, відданих на виборах у п'ятницю, – наступний президент Ірану», – повідомило Міністерство внутрішніх справ країни у суботу, 6 липня, після підрахунку 30,5 млн. бюлетенів за підсумками другого туру.

Пезешкіян отримав підтримку 16,4 млн. іранців (53,3%). Його конкурент консерватор Саїд Джалілі набрав 13,5 млн. голосів (44,3%). У першому турі перевага Пезешкіана становила менше мільйона голосів. Електоральна фреквенція у другому турі становила майже 50%. У першому турі активність виборців була лише на рівні 40 відсотків. Це найнижчий показник від часу Ісламської революції 1979 року. Експерти та критики розцінили це як висловлення недовіри виборців до Ісламської Республіки. Опозиція закликала бойкотувати вибори, називаючи їх цирком.

Масуд Пезешкіан у ході передвиборчої кампанії обіцяв зробити Іран більш відкритою державою та розширити свободи громадян. Президент в Ірані формально вважається главою держави і значною мірою впливає на зовнішньополітичний курс Ірану. Він виступав за налагодження відносин зі США та свободу жінок, у тому числі від носіння хіджабу. У той же час Пезешкіян наголошує на лояльності духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї, якому в Ірані належить останнє слово.

Позачергові президентські вибори в Ірані були призначені після загибелі в авіакатастрофі президента Ібрахіма Раїсі.

69-річний Масуд Пезешкіан вважається політиком реформаторського спрямування. Його батько іранський азербайджанець, мати – з іранських курдів. За освітою він лікар. Працював кардіохірургом. Очолював Тебризький медичний університет. Обіймав посаду міністра охорони здоров'я та медичної освіти Ірану під час другого президентського терміну Мохаммада Хатамі (2001-2005). П'ять разів обирався до парламенту Ірану, представляючи Тебриз, й обіймав посаду першого заступника голови парламенту з 2016 до 2020 рік. Раніше він двічі безуспішно намагався брати участь у президентських виборах.

Пезешкіан завжди послідовно підтримував "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР), він засудив владу США, яка оголосила 2019 року КВІР терористичною організацією, називав американську адміністрацію "терористичною". Водночас Пезешкіан неодноразово критикував владу за занадто жорсткі дії щодо учасників акцій протесту в Ірані.

Неодружений. Його дружина, яка працювала гінекологом, загинула в автокатастрофі разом з їхньою дитиною 1993 року. Масуд Пезешкіан самостійно виростив двох синів і доньку, після загибелі дружини він не одружувався.