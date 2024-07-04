Путін назвав талібів союзниками Росії у боротьбі з тероризмом.

«Талібан» досі вважається в Росії забороненою терористичною організацією.

 

 

Російський лідер Володимир Путін назвав правлячий в Афганістані радикальний ісламістський рух «Талібан» союзником Росії у боротьбі з тероризмом. При цьому він не згадав про те, що рух офіційно заборонений в Росії і внесений до списку терористичних організацій.

 

«Таліби, рух "Талібан" узяв на себе певні зобов'язання. І в цілому, як і раніше, є питання, які вимагають постійної уваги і всередині країни, і міжнародного співтовариства. Але в цілому ми повинні виходити з того, що рух "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби, безумовно, для нас є союзниками в боротьбі з тероризмом», – сказав Путін, відповідаючи на брифінгу за підсумками саміту країн ШОС в Астані на запитання журналістів, чи потрібно залучати талібів до боротьби з терористичними погрозами, зокрема від терористичних угрупувань, що влаштувалися в Афганістані. Його слова цитує інформаційне агентство Interfax.

 

Російський диктатор висловив упевненість, що «Талібан» зацікавлений у тому, щоб в Афганістані «все було стабільним, спокійним і підпорядкованим певним правилам». «І ми неодноразово отримували такі сигнали з боку руху "Талібан" про те, що вони готові працювати з нами і на антитерористичному треку», – зазначив Путін.

 

Попри те, що уряд талібів де-юре не визнано Росією, як й іншими країнами світу, їхніх представників регулярно запрошують до Росії на різні заходи. У російському МЗС нещодавно заявили, що виступають за зняття з «Талібану» статусу терористичної організації.

04.07.2024

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