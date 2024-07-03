Вільнюс висловив протест Москві через порушення повітряного простору.

Литва вимагає від Росії пояснень.

 

 

Міністерство закордонних справ Литви викликало представників посольства Росії у Вільнюсі. Там росіянам було вручено ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору балтійської республіки російським цивільним літаком. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на прес-службу литовського зовнішньополітичного відомства.

 

«Інцидент стався ввечері 30 червня, коли літак російської авіакомпанії «Победа», який прямував з московського аеропорту Внуково до летовища аеропорт Храброво Калінінградської області Росії, незаконно вторгся в повітряний простір Литви над Балтійським морем і пробув там близько однієї хвилини», – йдеться у повідомленні литовського МЗС .

 

Зовнішньополітичне відомство Литовської Республіки «зажадало від відповідальних російських установ якнайшвидше надати пояснення та вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню таких інцидентів у майбутньому».

 

Російська влада та представники авіакомпанії інцидент не коментували.

 

Це вже далеко не перший випадок порушення російськими літаками повітряного простору інших країн за минулий місяць. Так, нещодавно МЗС Швеції викликало посла РФ у Стокгольмі Віктора Татарінцева через порушення державного кордону російським військовим літаком. Шведські збройні сили заявили, що 14 червня російський бомбардувальник Су-24 ненадовго порушив повітряний простір Швеції на схід від острова Ґотланд у Балтійському морі. За кілька днів до цього про такий інцидент із російським військовим літаком повідомило Міністерство оборони Фінляндії. За його даними, російський літак порушив повітряний простір зранку 10 червня в небі над Фінською затокою, в районі міста Ловійса.

03.07.2024

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