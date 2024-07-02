Влада Словаччини переформатувала громадсько-правову телерадіокомпанію.

Опозиція планує подати з цього приводу скаргу до конституціного суду

 

 

У Словаччині у понеділок, першого липня, офіційно розформовано громадсько-правову телерадіокомпанію RTVS ( Rozhlas a televízia Slovenska), на її місці створено нове державне ЗМІ – STVR (Slovenskej televízii a rozhlase). Про це повідомило словацьке видання Aktuality.sk. Нового директора медійної компанії з чотирьох кандидатів від міністерства культури обиратиме тепер медійна рада з дев’яти членів. 

 

Президент Словаччини Петер Пеллегріні лише 30 червня підписав закон про перетворення RTVS на STVR, ухвалений голосами депутатів парламенту від правлячої Соціал-демократичної партії та однієї з націоналістичних партій. Незадовго до півночі закон був поспіхом офіційно опублікований. Тим самим було виконано вимогу, необхідну для набуття чинності закону вже з першого липня.

 

У результаті телерадіокомпанія RTVS, яка працювала досі, формально припинила своє існування – замість неї запрацювала нова компанія STVR. Для користувачів зовні нічого не змінилося. Всі новини, як і раніше, виходять з логотипом RTVS, збереглася і веб-адреса громадсько-правової телерадіокомпанії.

 

Опозиційні партії вже оголосили про намір подати скаргу до конституційного суду через переформатування телерадіокомпанії. Вони звинувачують уряд у бажанні створити пропагандистське ЗМІ.

 

«Ми переконані, що цей закон суперечить конституції Словацької Республіки, декільком статтям нашої конституції та, крім того, суперечить європейському законодавству», – заявив голова партії «Прогресивна Словаччина» Міхал Шімечка (Michal Šimečka). За зміною законодавства він вбачає намагання влади політично заволодіти громадсько-правовою телерадіокомпанією, поставити своїх людей у керівництві установи, а не наміри покращити ситуацію в RTVS.

02.07.2024

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