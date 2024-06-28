Байден і Трамп на дебатах назвали «мирні» пропозиції Путіна неприйнятними.

Опоненти звинуватили один одного у поганих стратегіях щодо російсько-української війни.

У Сполучених Штатах у четвер ввечері, 27 червня, відбулися перші теледебати президента Джо Байдена й ексголови Білого дому Дональда Трампа перед виборами керівника держави, які відбудуться 5 листопада. Політики виступили у студії телеканалу CNN в Атланті (штат Джорджія).

Серед тем для обговорення була й російсько-українська війна. Модераторка Дана Баш (Dana Bash) поставила учасникам дебатів запитання, чи вважають вони прийнятними умови припинення вогню, які висунув президент РФ Владімір Путін.

Трамп почав з того, що поклав провину за війну в Україні на Байдена, заявивши, що повномасштабне вторгнення ніколи не сталося б, якби в США «був лідер». «Він [Байден] залишив усіх на самоті. Він дав 200 мільярдів доларів чи більше Україні. Це величезні гроші. Я не думаю, що будь-коли було щось подібне», – нарікав Трамп. За його словами, США не мали б витрачати такі гроші на цю війну, оскільки вона взагалі не мала б розпочатися. Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський, приїжджаючи до США, «щоразу» вивозив звідти 60 мільярдів доларів, і назвав його «найбільшим гендлярем». «Але я не критикую його, я нічого не критикую», – додав Трамп. Він вчергове заявив, що досягне врегулювання конфлікту між Путіним і Зеленським ще до того, як займе президентський офіс у разі свого обрання.

Також у своєму виступі Трамп нагадав вивід американських військ з Афганістану в 2021 році. Експрезидент назвав його «найганебнішим моментом в історії країни» і заявив, що некомпетентність США на той час, зокрема, підштовхнула Росію до вторгнення в Україну. «Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена», – заявив Трамп.

Коли ж модераторка нагадала, що запитання було про «мирні» ініціативи Путіна, Трамп заявив: «Ні, вони неприйнятні».

Байден, реагуючи на закиди опонента, сказав: «Я ніколи в житті ще не чув такої нісенітниці». Відповідаючи на запитання щодо «мирних» ініціатив Путіна, президент США назвав його «воєнним злочинцем» і заявив, що «йому потрібна вся Україна» і навіть більше. «Ви вважаєте, він зупиниться, якщо захопить Україну? Як ви вважаєте, що станеться з Польщею? Що станеться із Білоруссю? Як ви вважаєте, що станеться з іншими країнами НАТО?» – риторично запитав Байден. Тож господар Білого дому закликав західні країни згуртуватися на підтримку України у її протистоянні російському вторгненню.