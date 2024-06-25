Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа звільнено з британської в'язниці.

Він готується укласти угоду з владою США і позбутися кримінального переслідування.

Високий суд Лондона звільнив під заставу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який з 2019 року перебував у лондонській в'язниці Белмарш. У WikiLeaks підтвердили укладання угоди журналіста з прокуратурою США. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, Ассанж уже вилетів спершу до Таїланду, а потім вирушить на американську острівну територію Північні Маріанські острови. Там в середу, 26 червня, має відбутися засідання суду.

WikiLeaks підтвердила, що тривалі перемовини з міністерством юстиції США призвели до укладання угоди, яка ще «не була офіційно завершена». У рамках угоди 52-річний Джуліан Ассанж частково визнає провину в змові з метою отримання та розкриття інформації про національну оборону США – за одним пунктом звинувачення із 18. На засіданні суду США 26 червня на запит прокуратури йому призначать, як очікується, 62 місяці в'язниці. Відповідно до угоди, журналісту зарахують проведені в лондонській в'язниці п'ять років. Після чого його буде звільнено і він зможе повернутися на батьківщину до Австралії, де перебуває його родина.

WikiLeaks – заснований Джуліаном Ассанжем у 2006 році сайт, що спеціалізується на публікації конфіденційної інформації. У 2010 році на сайті були опубліковані матеріали, пов'язані з конфліктами в Іраку та Афганістані. США звинуватили Ассанжа за 18 статтями за розкриття секретної інформації та змову з метою її отримання. За цими звинуваченнями йому загрожувало 175 років ув'язнення.

З червня 2012 року Джуліан Ассанж переховувався на території амбасади Еквадору в Лондоні. У квітні 2019 року Еквадор позбавив його дипломатичного притулку. Після цього засновника WikiLeaks було затримано британською поліцією, а потім переведено у в'язницю Белмарш. Відтоді США домагалися його екстрадиції.