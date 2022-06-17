Джуліана Ассанжа таки екстрадують до США.

МВС Великої Британії погодило видачу засновника WikiLeaks американській владі.

Влада Великої Британії розпорядилася вислати засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Сполучених Штатів. Міністерка внутрішніх справ Об’єднаного Королівства Пріті Пател (Priti Patel) у п'ятницю, 17 червня, підписала відповідний ордер, виданий судом у квітні. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву британського МВС.

«У даному випадку британські суди не вважали, що екстрадиція містера Ассанжа була б репресивним, несправедливим заходом або порушенням процедури. Також вони не вважали, що екстрадиція порушує його особисті права», – йдеться у заяві. Лондон, щоправда, закликав американську систему юстиції дотримуватися всіх прав Ассанжа, поки той перебуватиме в США.

У юристів Ассанжа є ще 14 днів, щоб оскаржити рішення. Команда Wikileaks випустила заяву, в якій йдеться про те, що апеляцію буде подано. «Це чорний день для свободи преси та британської демократії. Та сьогодні боротьба не закінчилася – розпочалася нова юридична битва», – наголошується в заяві Wikileaks.

У Сполучених Штатах Джуліана Ассанжа звинувачують за 18-ма пунктами, у тому числі у викраденні таємної інформації, шпигунстві та змові з метою зламу комп'ютерних мереж. У разі винесення обвинувального вироку йому загрожує до 175 років ув'язнення.

Нагадаємо, що з 2012-го до 2019 року Ассанж переховувався в амбасаді Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією на підставі порушеної справи про зґвалтування. Засновник WikiLeaks не визнавав вину та стверджував, що Швеція може екстрадувати його до США. Пізніше шведські органи юстиції припинили попереднє розслідування щодо Ассанжа. У квітні 2019 року Еквадор позбавив творця WikiLeaks притулку, покликаючись на порушення міжнародних конвенцій. Тоді ж його заарештували британські правоохоронці.