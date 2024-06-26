США зняли звинувачення з Ассанжа.

На процесі він визнав себе винним у розголошенні військових таємниць.

 

 

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав в американському суді провину в розголошенні військових таємниць, після чого, згідно з досягнутими раніше з владою США домовленостями, був звільнений. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Засідання суду проходило у федеральному окружному суді Північних Маріанських островів (територія США) на острові Сайпан у Тихому океані, куди Ассанж прибув з Лондона.

 

Виступаючи в суді, 52-річний Ассанж заявив: він вважав, що Перша поправка до Конституції США (яка зазначає, що Конгрес не повинен видавати жодного закону, який обмежує свободу слова чи друку) захищає журналістську діяльність. Водночас він визнав, що його діяльність була порушенням закону про шпигунство, оскільки він вступив у змову з метою отримання та розголошення секретних відомостей про національну оборону США. Він також додав, що роботу WikiLeaks буде продовжено.

 

Після визнання провини суддя Рамона Манґлона (Ramona Manglona) заявила, що буде «справедливим і розумним» зарахувати як термін покарання 62 місяці, які Ассанж провів у лондонській в'язниці суворого режиму «Белмарш», оскаржуючи екстрадицію до США. Поважніші звинувачення, які загрожували тривалим тюремним терміном, з Ассанжа було знято. «Ви зможете вийти зі зали суду вільною людиною», – сказала суддя після закінчення засідання.

 

Відтак справа проти Ассанжа в США була припинена. Американська влада також відкликала свій запит про екстрадицію.

 

Після суду Ассанж не зробив заяв для преси, а зразу ж вилетів до австралійської столиці Канберри, де на нього чекала родина.

26.06.2024

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