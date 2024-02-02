Екс-співробітника ЦРУ засуджено на 40 років за передачу даних Wikileaks.

Окрім цього Джошуа Шульте визнано винним у зберігання дитячої порнографії.

Колишнього співробітника Центрального розвідувального управління США засуджено до 40 років позбавлення волі за передачу платформі Wikileaks інформації про секретні гакерські програми американської спецслужби. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Суд у Нью-Йорку у четвер, першого лютого, визнав 35-річного Джошуа Шульте (Joshua Schulte) винним у шпигунстві, гакерській діяльності, неповазі до суду, наданні неправдивих свідчень ФБР та володінні дитячою порнографією.

Як стверджує американська влада, Шульте здійснив найбільшу в історії США крадіжку секретних даних. З 2012 до 2016 року чоловік був задіяний у групі гакерів, які працювали на ЦРУ. У цей час він збирав дані про шкідливі програми, які використовуються спецслужбою, для кібершпигунства і передав їх Wikileaks. У березні 2017 року вона опублікувала ці документи під назвою Vault 7. Завдяки цьому гакери у всьому світі отримали доступ до вірусних програм. У злитому 8761 файлі Шульте були віруси, «трояни», інші гакерські програми, за допомогою яких ЦРУ зламувало, наприклад, мобільні телефони терористів або іноземних політиків і перетворювали їх на підслуховувальні пристрої.

Як стверджується у матеріалах суду, Шульте діяв з ненависті до своїх колишніх колег.«Шульте зрадив свою країну, вчинивши один із найцинічніших і найогидних шпигунських злочинів в історії США. Крадіжка та публікація програм швидко і поважно підірвали здатність ЦРУ збирати розвіддані про противників США. Співробітники та програми ЦРУ опинилися під загрозою, а витік даних обійшовся секретній службі в сотні мільйонів доларів», – йдеться у заяві прокуратури.

Окрім шпигунства та брехні аґентам ФБР під час попереднього слідства, Шульте засуджено ще й за зберігання дитячої порнографії. Згідно з матеріалами суду, під час обшуку в його квартирі було знайдено десятки тисяч файлів із дитячою порнографією.