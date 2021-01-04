Джуліана Ассанжа не екстрадують до США.

Суд в Лондоні відмовив американській прокуратурі, побоюючись, що засновник WikiLeaks вчинить самогубство.

Засновник порталу WikiLeaks Джуліан Ассанж не буде екстрадований до США. Таке рішення суд в Лондоні ухвалив у понеділок, 4 січня. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Основна причина, чому суд ухвалив таке рішення, – це стан психічного здоров'я Ассанжа. Суддя Ванесса Барайтсер (Vanessa Baraitser) дійшла висновку, що ризик самогубства занадто великий. На її думку, перебування в американській в'язниці зараз, коли представники американських спецслужб ставляться вороже до Ассанжа, може погіршити його стан. «Складається загальне враження, що це пригнічений, а часом і зневірений чоловік, котрий боїться свого майбутнього», – зазначила Ванесса Барайтсер.

Після того як стало відомо про рішення суду, Мексика запропонувала Ассанжу політичний притулок. «Я попрошу міністра закордонних справ провести всі необхідні процедури, щоб уряд Великої Британії відпустив Ассанжа, а Мексика надала йому політичний притулок», – заявив президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор (Andrés Manuel López Obrador).

Американські прокурори заявили, що подадуть апеляцію у зв'язку з рішенням британського суду не екстрадувати Джуліана Ассанжа до США. Американська влада має на це 14 днів. Тим часом Асанжа повернуть до в’язниці Бельмарш.

США вимагають екстрадиції 49-річного уродженця Австралії в зв'язку з висунутими йому 17-ма звинуваченнями в шпигунстві, а також у зловживанні можливостями комп'ютерної техніки. Мова йде про здійснену Ассанжем в 2010 і 2011 роках публікацію тисяч секретних електронних документів, які переважно стосуються американської військової присутності в Афганістані та Іраку.

Якщо Ассанж буде визнаний винним за всіма пунктами, то загальний термін тюремного ув'язнення, до якого його можуть засудити, – 175 років.

Адвокати Ассанжа називають ці звинувачення політично вмотивованими і стверджують, що його психічне здоров'я перебуває під загрозою.