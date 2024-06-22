850-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:05 У Казахстані затримали одного з підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера Садикова, повідомили у Генпрокуратурі республіки Казахстан. Як зазначається, підозрюваний Алтай Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан, де його допитали за обставинами справи – наразі його затримано.

"Правоохоронні органи України, проявляючи оперативність і професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин. Генеральною прокуратурою до компетентних органів України направлено міжнародне слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи щодо причетності Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину."

14:30 США закривають російський візовий центр, заявив посол Росії у США Анатолій Антонов. Російських дипломатів також позбавляють податкових привілеїв. Як зазначив Антонов, американська адміністрація свого рішення не пояснила.

13:55 До рішення Саміту миру приєдналися Барбадос і Республіка Маршаллові Острови, заявив Зеленський.

"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з острівними країнами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека."

13:20 Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 481 захисника України, 274 з них – посмертно.

12:45 Росія почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря, повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону:

"Чотири ракети було випущено з акваторії Азовського моря, і це є важливим поворотним моментом, тому що, як ви бачите, вони використовують його, вважаючи безпечнішою акваторією, ніж Чорне море".

12:15 Європейський Союз і Україна 26 червня мають підписати угоду з безпеки, пише Deutsche Wellt. Сторони вже погодили текст договору, в ньому йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

11:50 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 79 населених пунктів на території 14 областей України, підтверджено ураження 107 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:15 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:10 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:05 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні удари, із застосуванням шести ракет, 62 авіаційні удари (зокрема із застосуванням 91 КАБ), здійснив понад 3600 обстрілів, в тому числі 112 із реактивних систем залпового вогню, завдав 1150 ударів дронами-камікадзе. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу, також чотири райони зосередження ОВТ, три пункти управління та один артилерійський засіб. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1110 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 15 БпЛА ОТР, чотири ракети, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки. У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

10:15 Сьогодні обмеження почнуть діяти раніше, повідомили в Укренерго. Внаслідок масованих російських атак на енергооб’єкти обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00.

10:15 В західній області було атаковано об’єкт газової галузі, повідомили в Міненерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

234,4% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

88,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

320,1% автомобільної техніки (з них 4,0% за минулий тиждень),

460,5% артилерійських систем (з них 8,9% за минулий тиждень),

99,3% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

61,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни здійснили восьму масовану комбіновану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури, постраждали двоє людей в Запоріжжі, пошкоджено обладнання на об'єктах Укренерго в Запорізькій та Львівській областях, повідомили в Укренерго.

09:40 На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу. Кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші зазнали ушкоджень, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Утворилася вирва площею 20 квадратних метрів з осередком загоряння, пожежу вже ліквідували.

09:35 Російські війська завдали ракетного удару по об’єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Пожежу загасили. У межах своєї зони відповідальності воїни ПвК «Захід» збили 7 із 10 крилатих ракет ворога. Частину з них і над Львівщиною, додав він.

09:15 У ніч на 22 червня 2024 року російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА:

- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область РФ);

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

- 4 крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ, Балаклава ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 (70%);

- 4 крилаті ракети «Калібр» (100%);

- 1 крилату ракету «Іскандер-К» (50%);

- 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (100%).

За минулі сім днів було збито 69 із 71 (97%) запущених по Україні БПЛА.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один носій крилатих ракет "Калібр", без ракет, а в Азовському дислокується 9 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Путін продовжує використовувати ядерні загрози в рамках своєї інформаційної кампанії, метою якої є перешкоджання подальшій підтримці України з боку Заходу та підрив зусиль міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги у загарбницькій війні Росії проти України.

• Путін і міністр закордонних справ Росії Лавров продовжують наголошувати на ініціативі Росії створити альтернативну "євразійську архітектуру безпеки", ймовірно, в рамках поточних зусиль зі створення коаліції дружніх держав, яка буде діяти як альтернатива Заходу і підриватиме НАТО.

• Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало незгоду Південної Кореї та Японії з угодою про російсько-північнокорейське стратегічне партнерство і безпосередньо пов'язало цю угоду з ініціативою президента Росії Путіна щодо "євразійської архітектури безпеки".

• У ніч з 20 на 21 червня українські війська завдали ударів по нафтопереробних заводах і військових об'єктах у Брянській і Астраханській областях, Краснодарському краї та окупованому Криму.

• Московський державний університет оголосив 21 червня, що відкрив набір на магістерську програму "Стратегічні комунікації, інформація та гібридні війни" під керівництвом російського ультранаціоналіста і колишнього депутата державної думи Прилєпіна та інших обраних депутатів думи.

• Міністерство оборони Росії, схоже, вживає заходів для врегулювання відомих бюрократичних проблем в рамках своїх зусиль з формалізації нерегулярних російських формувань.

• Розслідування російського опозиційного видання "Верстка" висвітлює, як Росія завозить російських суддів для роботи в судах в окупованій Україні, підтримуючи зусилля Росії з контролю над судовою системою, а також забезпечуючи зручне прикриття для переселення російських громадян в окуповану Україну.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: