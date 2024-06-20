849-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Вчора для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго аварійне постачання електроенергії в Україну від оператора енергосистеми Польщі, повідомили в Укренерго.
10:20 Через негоду на ранок знеструмлено 57 населених пунктів, з них 34 – у Сумській області, 15 – у Донецькій, 8 – у Чернігівській, повідомили в Міненерго.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
234,2% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),
88,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),
319,7% автомобільної техніки (з них 4,5% за минулий тиждень),
457,8% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),
99,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),
61,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),
28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:20 Україна може використати поставлену США зброю для ураження російських військ, які через кордон ведуть вогонь по українських силах, в будь-якому місці, а не лише на російській території поблизу Харківської області, заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер:
"Можливість відстрілюватися, коли по тобі стріляють, - ось на чому ця політика справді зосереджена... оскільки ми бачимо, як російські сили ведуть вогонь через кордон, то це можливість України стріляти по цих військах, використовуючи боєприпаси, надані США. Це самооборона, і їм є сенс мати можливість це робити".
09:15 У ніч на 21 червня 2024 року росіяни завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Путін під час свого нещодавнього візиту до Північної Кореї та В'єтнаму 18 та 19 червня розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети та стратегії для остаточної перемоги над Росією.
• Путін непрямо погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні здобути рішучу перемогу над Росією, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення міжнародного співтовариства щодо підтримки України.
• Ядерна погроза Путіна є частиною триваючої кампанії ядерного шантажу Кремля, що має на меті відмовити союзників України від рішучих дій, необхідних для перемоги над незаконним вторгненням Росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до реальної ядерної ескалації.
• Південна Корея 20 червня відреагувала на російсько-північнокорейську угоду про всеосяжне стратегічне партнерство і заявила, що перегляне свою попередню заборону на надання летальної військової допомоги Україні.
• Путін під час прес-конференції у В'єтнамі, що відбулася 20 червня водночас спробував применшити значення деяких аспектів російсько-північнокорейської угоди у відповідь на занепокоєння Південної Кореї.
• Під час свого візиту Путін також зустрівся з президентом В'єтнаму То Ламом, прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінь Чінем і генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, з якими обговорив двосторонні відносини і підтримку В'єтнаму з боку Радянського Союзу і Росії в 20-му і 21-му століттях.
• Російські війська вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування і корекції для нанесення удару по українських позиціях в Харківській області, що є новим російським озброєнням з високим потенціалом руйнування, якщо російські війська і надалі матимуть можливість безперешкодно використовувати таку зброю.
• Сполучені Штати на тлі зростаючої загрози застосування Росією керованих планерних бомб в Україні змінили свою політику щодо пріоритетності надання Україні ракет-перехоплювачів ППО Patriot: речник національної безпеки США Джон Кірбі заявив 20 червня, що США збираються "змінити пріоритети" експорту ракет Patriot таким чином, щоб ракети, які "зійдуть з конвеєра", прямували безпосередньо до України
• Політика США, як і раніше, забороняє українським військам завдавати ударів по військових цілях американською зброєю в оперативному та глибокому тилу російської території.
• Надмірне використання російськими військовими тактики лобового штурму з використанням важкої піхоти значно погіршило відмінності між різними російськими бойовими родами військ на полі бою в Україні, мінімізуючи оперативну ефективність фронтових військ.
• Міністр оборони Росії Бєлоусов використав робочий візит до Східного військового округу у Владивостоці, Приморський край, щоб створити образ суворого, але зацікавленого міністра оборони.
• У ніч з 19 на 20 червня українські війська завдали удари безпілотниками по щонайменше двох нафтових об'єктах у Росії.
• Російські мілблогери скаржаться, що російське військове командування не в змозі належним чином стимулювати російських військовослужбовців воювати і пояснити своїм військам мету російського повномасштабного вторгнення.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.06.2024
Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.
Станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Протягом доби противник завдавав по території України двох ракетних ударів із застосуванням десяти ракет. Крім того завдав 36 авіаударів 50 КАБами та задіяв 373 дрони-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив 2634 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.
На Харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, липців і Тихого Усі ворожі атаки були безуспішними. За наявною на цей час інформацією, знищено ворожу ББМ, дві артилерійські системи, 22 БпЛА, два автомобілі, наземну станцію управління БпЛА та два склади з боєприпасами. Також два автомобіля, бронемашину і дві артсистеми окупантів було пошкоджено.
16 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Синьківка, Стельмахівка та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Неподалік Стельмахівки триває бій.
На Лиманському напрямку за день російські війська шість разів безуспішно атакували українських захисників в районах Невського та Серебрянського лісу. На цей час продовжуються три боєзіткнення поблизу Греківки та Невського
Схожа ситуація також на Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакувати поблизу Шумів, Торецька і Нью-Йорка. Чотри боєзіткнення завершились, бойові дії тривають.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається з району Очеретиного, звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 29 атак українські захисники вже відбили, ще 19 боєзіткнень тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 13 безуспішних для окупантів бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка та Костянтинівка.
На Придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережжі Дніпра. Всі шість атак російських окупантів зазнали невдачі.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Українські воїни завдають загарбникам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та його техніці.