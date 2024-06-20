849-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Вчора для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит Укренерго аварійне постачання електроенергії в Україну від оператора енергосистеми Польщі, повідомили в Укренерго.

10:20 Через негоду на ранок знеструмлено 57 населених пунктів, з них 34 – у Сумській області, 15 – у Донецькій, 8 – у Чернігівській, повідомили в Міненерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

234,2% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

88,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

319,7% автомобільної техніки (з них 4,5% за минулий тиждень),

457,8% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

99,3% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

61,2% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:20 Україна може використати поставлену США зброю для ураження російських військ, які через кордон ведуть вогонь по українських силах, в будь-якому місці, а не лише на російській території поблизу Харківської області, заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер:

"Можливість відстрілюватися, коли по тобі стріляють, - ось на чому ця політика справді зосереджена... оскільки ми бачимо, як російські сили ведуть вогонь через кордон, то це можливість України стріляти по цих військах, використовуючи боєприпаси, надані США. Це самооборона, і їм є сенс мати можливість це робити".

09:15 У ніч на 21 червня 2024 року росіяни завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69. Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Путін під час свого нещодавнього візиту до Північної Кореї та В'єтнаму 18 та 19 червня розпочав масштабну інформаційну операцію, спрямовану на саботаж зусиль партнерів України щодо чіткого визначення спільної стратегічної мети та стратегії для остаточної перемоги над Росією.

• Путін непрямо погрожував застосувати ядерну зброю, якщо Захід дозволить Україні здобути рішучу перемогу над Росією, щоб підірвати узгоджене стратегічне бачення міжнародного співтовариства щодо підтримки України.

• Ядерна погроза Путіна є частиною триваючої кампанії ядерного шантажу Кремля, що має на меті відмовити союзників України від рішучих дій, необхідних для перемоги над незаконним вторгненням Росії в Україну, і тому дуже малоймовірно, що вона призведе до реальної ядерної ескалації.

• Південна Корея 20 червня відреагувала на російсько-північнокорейську угоду про всеосяжне стратегічне партнерство і заявила, що перегляне свою попередню заборону на надання летальної військової допомоги Україні.

• Путін під час прес-конференції у В'єтнамі, що відбулася 20 червня водночас спробував применшити значення деяких аспектів російсько-північнокорейської угоди у відповідь на занепокоєння Південної Кореї.

• Під час свого візиту Путін також зустрівся з президентом В'єтнаму То Ламом, прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Мінь Чінем і генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, з якими обговорив двосторонні відносини і підтримку В'єтнаму з боку Радянського Союзу і Росії в 20-му і 21-му століттях.

• Російські війська вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування і корекції для нанесення удару по українських позиціях в Харківській області, що є новим російським озброєнням з високим потенціалом руйнування, якщо російські війська і надалі матимуть можливість безперешкодно використовувати таку зброю.

• Сполучені Штати на тлі зростаючої загрози застосування Росією керованих планерних бомб в Україні змінили свою політику щодо пріоритетності надання Україні ракет-перехоплювачів ППО Patriot: речник національної безпеки США Джон Кірбі заявив 20 червня, що США збираються "змінити пріоритети" експорту ракет Patriot таким чином, щоб ракети, які "зійдуть з конвеєра", прямували безпосередньо до України

• Політика США, як і раніше, забороняє українським військам завдавати ударів по військових цілях американською зброєю в оперативному та глибокому тилу російської території.

• Надмірне використання російськими військовими тактики лобового штурму з використанням важкої піхоти значно погіршило відмінності між різними російськими бойовими родами військ на полі бою в Україні, мінімізуючи оперативну ефективність фронтових військ.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов використав робочий візит до Східного військового округу у Владивостоці, Приморський край, щоб створити образ суворого, але зацікавленого міністра оборони.

• У ніч з 19 на 20 червня українські війська завдали удари безпілотниками по щонайменше двох нафтових об'єктах у Росії.

• Російські мілблогери скаржаться, що російське військове командування не в змозі належним чином стимулювати російських військовослужбовців воювати і пояснити своїм військам мету російського повномасштабного вторгнення.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: