839-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard ("Гепарди"), ракети та боєприпаси, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

12:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 45 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 31 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:35 Через погодні умови на ранок залишається знеструмленими 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях.

11:30 Сьогодні термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00, попередили в Укренерго.

11:25 Вчора на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 22:00 до 23:00 з енергосистеми Польщі, уточнили в Укренерго.

11:05 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:00 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

10:55 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 62 авіаційних удари (зокрема, із застосуванням 95 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 149 із них - з реактивних систем залпового вогню. Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, сім засобів ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, радіолокаційну станцію противника. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також ворог втратив 23 танки, 32 броньованих машини, 46 артилерійських систем, літак, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять засобів ППО, одну РСЗВ, 58 автомобілів та 21 одиницю спеціальної техніки.

10:35 Попередньо поточної доби застосування графіків погодинних відключень планується з 14:00 до 19:00, але можливо, що період відключення може бути переглянутий, повідомили в Міненерго.

10:30 Минулої доби через дефіцит генерації, причиною якого є масовані російські атаки на енергетичні об’єкти, застосовувалися обмеження споживачів. Також у невеликому обсязі залучалася аварійна допомога із Польщі.

10:25 Через негоду знеструмлено близько 41 тисячі абонентів у 125 населених пунктах у Київській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях, повідомили в Міненерго.

08:35 Адміністрація Байдена дозволить українському військовому підрозділу "Азов" використовувати американську зброю, заявив у понеділок Держдепартамент США, знявши заборону, введену кілька років тому, пише The Washington Post.

08:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

231,3% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

87,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

311,3% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

444,3% артилерійських систем (з них 9,9% за минулий тиждень),

98,7% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

59,9% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,8% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 9 на 10 червня українські військові завдали удару по об'єктах російської протиповітряної оборони в окупованому Криму, ймовірно, із застосуванням ATACMS.

• Речник Південного оперативного командування Збройних Сил України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук вчора спростував повідомлення телеканалу Sky News про те, що українські військові в ніч з 8 на 9 червня завдали удару по російському десантному кораблю класу «Ропуха» в Азовському морі.

• Новий міністр оборони Росії Бєлоусов зустрівся 10 червня з групою російських мілблогерів і військових коментаторів, це свідчить про те, що Кремль прагне частково використати заміну Бєлоусовим вкрай непопулярного колишнього міністра оборони Шойґу для налагодження зв'язків з ширшою спільнотою мілблогерів за допомогою кооптованих і лояльних воєнних оглядачів.

• Офіційні особи з Росії, Ірану та Китайської Народної Республіки провели двосторонні зустрічі в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС у Нижньому Новгороді 10 червня.

• Національні збори Вірменії, ймовірно, проведуть надзвичайну сесію до 17 червня, під час якої вірменські опозиційні партії вимагатимуть відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його кабінету.

• Державний департамент США оголосив 10 червня, що США і Польща спільно створили у Варшаві Українську комунікаційну групу для протидії російській дезінформації, пропонуючи висвітлення війни в Україні на базі реальних фактів.

• Фінська влада повідомила, що на тлі постійних зусиль Росії, спрямованих на підрив фінського суверенітету, російський військовий літак 10 червня тимчасово порушив повітряний простір Фінляндії.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов на своїй новій посаді, схоже, зосередиться на програмах охорони здоров'я для російських військовослужбовців.

07:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: