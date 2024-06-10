838-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:05 На збройовому заводі Mesko на півдні Польщі пролунав потужний вибух, повідомляє RMF FM. Вибух стався у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому. За попередніми даними, є один постраждалий та загиблий – 59-річний співробітник заводу. Наразі керівництво підприємства розслідує, що стало причиною вибуху.

14:30 Міністерство оборони буде напряму укладати контракти зі світовими виробниками озброєння, повідомили у міністерстві. За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, це новий етап співпраці з партнерами, який дозволить отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників – це сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації української армії.

13:55 ЗСУ завдали успішних ударів по зенітному дивізіону С-400 і двох С-300 в окупованому Криму, повідомили у Генштабі. Зазначається, що російські окупанти не змогли перехопити жодну з випущених ракет.

13:20 Угруповання російських кораблів у складі трьох десантних кораблів РФ та ще трьох малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М" здійснили перехід з пункту базування, з Новоросійська, до Азовського моря, розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Ймовірніше за все, вони його здійснили з метою виконання навчально-бойових завдань, оскільки у них на флоті розпочався навчальний рік. На Азовському морі вони почувають себе безпечніше, ніж у Чорному, тому вирішили організувати навчання саме там, розраховуючи, ймовірно, що їх прикриє Керченський канал, який має ускладнити роботу українських дронів. Однак навігація в Азовському морі не така проста – там невеликі глибини та рекомендованих шляхів не так багато, через це військові кораблі противника змішуються там з цивільними суднами, що, зрештою, стало практикою російських загарбників, які використовують цивільний флот для прикриття військових одиниць. У Чорному морі противник завдання виконує підводними човнами, які замінюють один одного. Загалом в Азово-Чорноморському регіоні росіяни мають чотири субмарини, з яких три є носіями крилатих ракет, але в акваторію виходять періодично тільки дві. Третій підводний ракетоносій з невідомих причин у морі не з’являється.

13:00 Половина українців (50%) вважають, що критика окремих дій влади має бути в конструктивних рамках, які би не розхитували ситуацію в країні, а 31% – що вже зараз критика має бути жорсткою і безкомпромісною, натомість 13% – що взагалі зараз не варто допускати критику, вказують дані опитування КМІС 16–22 травня 2024 року. В жовтні минулого року критику вважали недопустимою 25%, хоча ще в травні таких було 68%.

12:50 Президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% українців (з них повністю – 21%), не довіряють 36% респондентів (з них зовсім – 22%), вказують дані опитування КМІС 16–22 травня 2024 року.

12:30 Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що залишає посаду через тривале перешкоджання роботі Агентства і проблеми з фінансуванням.

12:20 Інформація про ураження в Азовському морі російського великого десантного корабля наразі не знайшла свого підтвердження, повідомив в ефірі телемарафону начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

12:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 28 травня 2024 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Росія активізувала спроби вербування африканців для участі у бойових діях в Україні. Зокрема ці зусилля зосереджені на країнах Центральної Африки – Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Як повідомляється, Росія пропонує бонус за вступ у розмірі $2000, щомісячну платню у розмірі $2200 і обіцяє видати російський паспорт. • Ця рекрутингова кампанія, ймовірно, має замінити російські втрати на полі бою, які є значними, і підтримати наступальну активність на кількох напрямках по всьому фронту. Враховуючи, що обмеженість російського резерву для вербування засуджених, ймовірно, досягне свого апогею, Росія, ймовірно, розширить вербування на глобальному Півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій в самій Росії. Окрім того, що попередня мобілізація на війну була непопулярною всередині країни для президента Путіна і російського уряду, вона призвела до рекордного дефіциту робочої сили і відтоку кваліфікованих працівників, таких як лікарі та ІТ-спеціалісти.

11:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом, за минулу добу російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах 94 авіаудари (зокрема із застосуванням 80 КАБів), задіяв 33 дрони-камікадзе, 1411 FPV-дронів, здійснив понад 4400 обстрілів, в тому числі 101 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України вразили чотири місця скупчення особового складу та техніки, три засоби ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, одну РЛС та один склад з боєприпасами. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1190 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 13 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, засіб ППО, одну РСЗВ, літак, ракету, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

11:20 Увечері 8 червня українські сили завдали «скоординованого удару» по російському великому десантному кораблю проєкту 775 в Азовському морі, куди він нещодавно перейшов з Чорного, пише Sky News з посиланням на українське військове джерело. Російські військові використовують такі кораблі для переправлення боєприпасів і вантажів в окупований Маріуполь для подальшого транспортування на лінію фронту. Міноборони України офіційно цей удар не коментувало.

11:15 Вчора на запит «Укренерго» аварійне постачання електроенергії в Україну було активовано з 21:00 до 22:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини, уточнили інформацію Міненерго в Укренерго.

11:10 Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 10 населених пунктів у Черкаській та Чернігівській областях, повідомили в Укренерго.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 78 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 50 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 З 24 червня з доступної електроенергії в Україні будуть віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі, після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями, повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі "Київ24".

10:40 У фракції партії "Слуга народу" не бачать підстав для збільшення терміну для оновлення даних військовозобов’язаних: динаміка вказує, що 60 днів достатньо, розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

10:30 Сьогодні застосування графіків погодинних відключень планується з 16:00 до 22:00, повідомили в Міненерго. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

10:20 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі, повідомили в Міненерго. Обмеження споживачів не застосовувалися.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

230,6% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

87,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

310,3% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

442,8% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

98,6% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

59,5% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

28,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні про наявність домовленостей з партнерами щодо поставок додаткових систем ППО для України, частина з них прибуде швидше, решта – до осені.

09:20 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці на території Росії, зменшили розмір російського наземного безпечного простору щонайбільше на 16%. Американська політика все ще залишає як мінімум 84 відсотки наземного безпечного простору Росії – територію в межах досяжності українських ATACMS.

• Ймовірно, українські сили між 7 і 8 червня завдали удару по російському винищувачу Су-57 на аеродромі Ахтубінськ в Астраханській області.

• Українські сили в ніч з 8 на 9 червня, можливо, завдали удару по російському великому десантному кораблю або патрульному катеру в Єйську, Краснодарський край,.

• Скоординовані зусилля Кремля з усунення та арешту вищих посадових осіб російського оборонного відомства можуть поширюватися і на цивільних чиновників регіональних адміністрацій.

• Прокремлівський молдовський опозиційний виборчий блок «Молдовська перемога» провів свій другий з'їзд у Москві 9 червня після низки зустрічей з 6 по 9 червня прокремлівських молдовських опозиційних політиків з російськими посадовцями. Колишній проросійський президент Молдови і нинішній голова Молдовської соціалістичної партії Ігор Додон 9 червня дав інтерв'ю російським державним інформаційним агентствам ТАСС і «РИА Новости», в яких він просував кілька поширених Кремлем наративів, спрямованих проти нинішнього молдовського уряду – багато з яких молдовські опозиційні політики також просували на з'їзді блоку «Перемога». Кремль, ймовірно, спробує використати свої зв'язки з Додоном у рамках ширших зусиль з дестабілізації молдовської демократії та впливу на молдовський уряд.

• Російські чиновники продовжують примушувати мігрантів до військової служби.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: