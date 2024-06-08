837-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:15 Через негоду на ранок залишалися знеструмленими 16 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Запорізькій областях.

11:10 Минулої доби застосування обмежень споживачів планувалося з 16:00 до 24:00 по всій Україні, повідомили в Міненерго. Але через зменшення споживання обмеження були скасовані о 21-й годині у всіх регіонах. У денні години Україна на запит польської сторони отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 103 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 93 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Сьогодні, 9 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується, повідомили в Укренерго. Вчора попереджали про обмеження електропостачання в неділю з 16:00 до 24:00, нині через зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕСці обмеження скасовано. Однак, при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

09:40 Вчора за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення на території аеродрому «Ахтубінск» в Астраханській області вперше в історії уражено російський багатоцільовий винищувач Су-57, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Про це свідчать супутникові знимки стоянки літака на ворожому аеродромі: 7 червня Су-57 стоїть цілий, а вже 8-го біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження. Су-57 ― найсучасніший винищувач РФ, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

08:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

230,5% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

87,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

309,4% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

441,2% артилерійських систем (з них 10,2% за минулий тиждень),

98,5% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

59,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, а в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, російське військове командування перекидає невизначену кількість військ до українсько-російського кордону поблизу Харківської області, але поки що незрозуміло, планує воно відразу задіяти ці передислоковані сили у воєнних операціях чи використати їх для посилення північного угруповання військ, щоб наблизити його до запланованої кінцевої чисельності, про яку повідомлялося раніше.

• Український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 червня зазначив, що частина з 30 тисяч військовослужбовців, яких Росія щомісяця мобілізує, прибуває на фронт для заміни та підкріплення бойових підрозділів, і що російські зусилля з мобілізації дозволили російським військам створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

• У ніч з 7 на 8 червня українські війська завдали удару безпілотником по російському військовому аеродрому в Республіці Північна Осетія-Аланія.

• Російські удари завдали значної шкоди українській енергосистемі, й Україна надалі стикатиметься з серйозними обмеженнями у виробництві електроенергії.

• Президент США Джо Байден зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 7 червня.

• Багаторічна голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна, як повідомляється, є врівноважуючою силою серед економічних радників президента Росії Путіна, незважаючи на тиск, який чиниться на російських чиновників з метою однозначної підтримки довгострокових воєнних зусиль в Україні.

• Головне управління розвідки України та російські опозиційні ЗМІ повідомили, що 7 червня у Старому Осколі Бєлгородської області невідомі здійснили замах на колишнього російського окупаційного мера Куп'янська Харківської області Геннадія Мацегору.

• Російські суб'єкти використовують фальшиве відеозвернення російських військовослужбовців для спростування повідомлень про високі втрати російських військ на півночі Харківської області.

07:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: