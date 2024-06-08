836-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:30 Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що найближчим часом результати України позитивно здивують:

"Ми знаходимося у точці дуже занижених очікувань. Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців, і людей за кордоном".

13:05 Завтра о 10:00 польські фермери можуть заблокувати рух у пункті пропуску "Шегині-Медика", повідомила Державна прикордонна служба України. Блокування може тривати до кінця вересня.

12:45 Вночі дрони вперше атакували російський аеродром у Моздоку в Північній Осетії за більш, ніж 900 км від лінії фронту; джерела в ГУР МОУ підтвердили, що "це - планова робота української розвідки та успішне застосування удосконалених вітчизняних засобів". З цього аеродром злітають літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", а крім того, там базуються й бомбардувальники Ту-22М3, літаки Су-25М та вертольоти різних типів.

12:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

12:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

12:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, за добу, що минула, російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні та 101 авіаційний удар (зокрема із застосуванням семи ракет та 70 КАБів), здійснили понад 3500 обстрілів із різних типів озброєння, 89 із них – з реактивних систем залпового вогню. Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України вразили 16 місць скупчення особового складу, станцію РЕБ, склад боєприпасів, район зосередження військової техніки та два пункти управління. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1210 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, засіб ППО, сім ракет, 68 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки.

11:35 Протягом кількох місяців російська армія досягла лише обмежених успіхів на полі бою проти українських військ, які відчувають нестачу зброї та боєприпасів. Це дедалі більший виклик для Путіна, оскільки перевага його армії починає руйнуватися, пише Bloomberg. Тепер, коли ЗСУ отримують від своїх американських і європейських союзників зброю на мільярди доларів, вікно для російського прориву звужується, навіть незважаючи на те, що Росія продовжує обстрілювати ракетами і безпілотниками українські міста, в тому числі енергетичну інфраструктуру, йдеться у статті. Росія не перетворила свої переваги на полі бою на значні здобутки, бо її командири "марнують людські ресурси, переслідуючи свої цілі, а українські війська ефективні в обороні, коли вони забезпечені людьми і матеріальними засобами. Російська військова міць все ще має суттєві обмеження". Російська стратегія виснаження сил України є дуже дорогою і кривавою для самої російської армії. Вона може призвести до надмірного виснаження сил з російського боку, що, своєю чергою, дає українцям шанс на контрнаступ. Рішення Путіна призначити економіста Бєлоусова міністром оборони минулого місяця замість свого давнього союзника Сєргєя Шойгу підкреслило потребу Росії витиснути більше з обмежених ресурсів економіки, яка перегрівається, додають автори.

11:20 Сьогодні дефіцит в енергосистемі прогнозується у вечірні години, повідомили в Міненерго. Обмеження електропостачання заплановані на період з 16:00 до 24:00. Впродовж дня до 16:00 обмежень споживачів не планується.

11:15 На одній з АЕС після планового ремонту, завершеного на 10 днів раніше строку, включили в роботу енергоблок, повідомили в Міненерго. Він додасть до енергосистеми 1 ГВт потужності, що дещо знизить дефіцит електроенергії в країні, який виник через російські атаки. Це вже третій атомний блок, на якому виконано планові роботи для підготовки до осінньо-зимового періоду.

11:10 У Тернопільській області вчора з технологічних причин знеструмилися три підстанції обленерго та приєднані до них побутові споживачі.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 84 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 166 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Згідно з оновленими критеріями бронювання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів №650 від 5 червня, критично важливими визнають також:

благодійні організації, що здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, включені до переліку, затвердженого Міноборони.

підприємства, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації операторів безпілотних роботизованих систем, радіоелектронної боротьби і тактичної медицини в інтересах сил безпеки й оборони України, критерії за якими визначено наказом Міноборони.

підприємства, установи та організації, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів або вантажів чи перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізники міського електричного транспорту.

юридичні особи – управителі багатоквартирних будинків.

10:30 Військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в Національній поліції, ДСНС, підлягають бронюванню в обсягах не більш як 50 відсотків кількості військовозобов'язаних працівників у такому органі, відповідну норму затверджено постановою Кабінету Міністрів №650 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних у часі воєнного стану» від 5 червня. Кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням міністра оборони, ухваленим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.

50-відсоткову квоту бронювання, але без винятків, встановлено і для військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах прокуратури, БЕБ, Державній кримінально-виконавчій службі, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, Службі судової охорони, у судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, зокрема й для працівників патронатних служб.

10:15 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ відмовляється від планів зі створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні на суму $100 млрд, оскільки зіткнувся зі спротивом з боку членів Альянсу, натомість просить країни зберегти свої поточні внески, пише Bloomberg. Відповідно до нової пропозиції, яка може отримати підтримку міністрів оборони країн НАТО, коли вони зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов'язуються витрачати загалом щонайменше EUR40 млрд на рік на летальну та нелетальну допомогу Україні. Це відповідало б середньорічним розмірам внесків з моменту російського вторгнення у 2022 році.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

229,5% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

87,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

308,1% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

439,2% артилерійських систем (з них 9,7% за минулий тиждень),

98,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

59,3% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 В ніч на 8 червня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області РФ, здійснив пуски 13 ударних БпЛА типу «Shahed» з районів Курськ (РФ), мис Чауда (ТОТ Криму). В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та засобами РЕБ Повітряних сил збито дев’ять шахедів (69%) і одну КАР Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

За минулі сім днів було збито 122 із 140 (87%) запущених по Україні БПЛА, найнижчий відсоток за останні 11 тижнів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", в Азовському дислокується 7 кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін 7 червня сформулював теорію перемоги в Україні, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, завадити українцям провести успішні оперативні контрнаступальні операції й виграти війну на виснаження проти українських сил.

• Теорія перемоги Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну західну безпекову допомогу Україні та зусилля України мобілізувати більшу частину своєї економіки і населення на воєнні дії – це вказує на те, що Путін, ймовірно, вважає, що російські війська зможуть використати свою перевагу в живій силі і матеріально-технічних засобах для того, щоб переважати українські війська.

• Теорія перемоги Путіна ґрунтується на критичному припущенні, що Захід залишить Україну на поталу російській перемозі або з власної волі, або у відповідь на зусилля Росії переконати Захід зробити це. І далеко не очевидно, що Захід зробить це.

• Путін непрямо вказав, що українські удари по російській території з наданої Заходом зброї не перетинають нібито російські «червоні лінії», які можуть призвести до ядерної ескалації.

• Під час свого виступу на ПМЕФ 7 червня Путін приділив значну увагу пропозиціям щодо вирішення проблеми нестачі робочої сили в Росії.

• Путін намагався представити економічні проблеми Росії в позитивному світлі, ймовірно, щоб підготувати російських громадян до більших особистих жертв, оскільки Росія веде затяжну війну в Україні за рахунок зниження рівня життя своїх громадян.

• Путін продовжив спроби зобразити Володимира Зеленського як нелегітимного Президента і визначив Верховну Раду України як легітимного суб'єкта, з яким Кремль може вести переговори замість Зеленського. Нещодавні заяви Путіна є останніми в серії, спрямованій на те, щоб заплутати законність продовження терміну повноважень Зеленського шляхом спотворення української Конституції та українських законів.

• На ПМЕФ Путін спробував представити своїх дітей і дітей інших високопоставлених російських чиновників у публічній сфері, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.

• Старший директор Ради національної безпеки США з питань контролю над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження Пранай Вадді заявив, що США підготували нову політику щодо ядерної зброї спеціально для стримування Росії, КНР, Північної Кореї та Ірану.

• Міністерство оборони США 7 червня оголосило про надання Україні пакета допомоги у сфері безпеки на суму 225 мільйонів доларів.

• Президент Франції Емманюель Макрон оголосив 6 червня, що Франція надасть Україні невизначену кількість винищувачів Mirage 2000-5, а також оснастить і навчить бригаду з 4500 українських солдатів.

• Верховний суд Росії оголосив 7 червня неіснуючу організацію «екстремістською» – це відповідає попереднім оцінкам ISW про те, що Росія прагне розширити юридичне визначення «екстремізму», щоб все більше переслідувати внутрішні антивоєнні настрої.

• Кремль продовжує зусилля з дестабілізації Балкан і демонтажу Дейтонських угод 1995 року, які поклали край Боснійській війні 1992–1995 років, ймовірно, в рамках більш широких стратегічних зусиль, спрямованих на розкол і відволікання Європи.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: