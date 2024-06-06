834-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:20 Польські протестувальники сьогодні о 14:00 мають розблокувати пункт пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Україною, анонсували польські прикордонники, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

10:15 Цієї ночі в акваторії Чорного моря в Криму спецпідрозділи ГУР МО знищили ще одне російське судно, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону:

"Ще знищене сьогодні вночі одне вороже судно в чорноморській акваторії. Деталі будуть трошки згодом. Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель... Власне це ще одна "морська нерухомість" на дні українського Чорного моря, на Кримському узбережжі. Це факт. Деталі будуть сьогодні. І так, яскраве відео буде також".

10:10 Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що нинішніх дозволів для ЗСУ на використання зброї США по території Росії недостатньо, Вашингтон повинен перестати "займатись мікроменеджментом воєнних зусиль в Україні": "Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми будемо вести розмови з Білим домом про це".

10:05 Дронова атака на нафтобазу в районі Старого Оскола Бєлгородської області РФ у ніч на 6 червня була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України, повідомило джерело в ГУР МОУ. Цілі уражено.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

229,1% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

86,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

306,0% автомобільної техніки (з них 7,6% за минулий тиждень),

436,0% артилерійських систем (з них 9,5% за минулий тиждень),

98,3% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

59,1% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 В результаті атаки російських "Шахедів" спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних б'єктів у Хмельницькій області, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

09:20 У ніч на 6 червня російські війська завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з району Таганрога РФ, а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, мис Чауда (ТОТ українського Криму). В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

За минулі сім днів було збито 115 із 125 (92%) запущених по Україні БПЛА.

09:10 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Американські офіційні особи продовжують намагатися роз'яснити політику США щодо здатності України завдавати ударів по обмеженому колу російських військових об'єктів на території Росії за допомогою зброї, наданої США, але публічні повідомлення про політику США залишаються нечіткими.

• За повідомленнями, артилерійські боєприпаси, надані Заходом, почали надходити до українських військ на фронті, хоча і не в таких обсягах, які б дозволили українським військам повністю подолати нинішню перевагу російських військових в артилерійських снарядах.

• Російські ракетні удари та удари безпілотників завдали значної довгострокової шкоди українській енергосистемі, а влітку 2024 року Україна, за повідомленнями, зіткнеться з ще більшими енергетичними обмеженнями.

• Українське видання «Ліга» повідомило 4 червня, що джерело в ГУР України заявило, що в окупованій Україні та поблизу міжнародного кордону зосереджено близько 550 000 російських військових і воєнізованих підрозділів.

• Президент Росії Путін заявив 4 червня, що колишній міністр оборони, а тепер секретар Ради безпеки Росії Шойгу координуватиме зусилля з нарощування російського оборонно-промислового потенціалу разом з колишнім губернатором Тульської області і помічником президента Дюміним і заступником голови Ради безпеки Мєдвєдєвим.

• Очевидне пониження в посаді колишнього першого віце-спікера Ради Федерації і секретаря «Єдиної Росії» Турчака 4 червня, ймовірно, є частиною постійних зусиль президента Росії Путіна, спрямованих на усунення від влади політичних і військових діячів, які не справдили його довіру в 2023 році.

• Нещодавнє засідання призначеної Кремлем Російської ради з прав людини, присвячене міграційній політиці Росії, відображає конкуруючі імперативи Росії щодо залучення мігрантів, щоб компенсувати дефіцит робочої сили в Росії, а також задовольнити ультранаціоналістичні антимігрантські настрої.

• Голова Росгвардії Чеченської Республіки і депутат Державної Думи Росії Делімханов звинуватив заступника голови Державної Думи і голову партії «Нові люди» Даванкова в тому, що він порушує російську Конституцію і намагається розділити російське суспільство, викриваючи постійну напругу між намаганнями Чечні діяти автономно і зусиллями російської держави регулювати ісламські екстремістські загрози з боку мігрантів і корінних мусульманських громад.

• Російська державна газова компанія «Газпром» вважає, що навряд чи зможе відновити обсяги продажу газу, які вона втратила після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що ілюструє, як західні санкції мають довгостроковий вплив на російські джерела доходів, що підтримують військові зусилля Росії.

• Російське видання журналістських розслідувань The Insider і молдовське видання "Маленькая страна" 5 червня опублікували розслідування, в якому детально описали, як колишній начальник Генерального штабу Молдови Горган працював агентом від імені ГРУ генштабу Росії.

• Ймовірно, Кремль уповноважив кримську філію створеного Кремлем державного фонду «Захисники Вітчизни» допомагати надавати учасникам бойових дій у складі російських приватних військових компаній легальний статус ветеранів, можливо, в рамках постійних зусиль держави з централізації контролю над нерегулярними формуваннями, що діють в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: