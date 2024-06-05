833-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

228,4% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

86,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

305,0% автомобільної техніки (з них 7,5% за минулий тиждень),

434,4% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),

98,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

59,0% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі росіяни атакували 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ РФ, мис Чауда (ТОТ Криму). В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях

За минулі сім днів було збито 130 із 139 (94%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 6:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Окремі російські військові оглядачі продовжують скаржитися на переважаючі можливості українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою, продовжуючи наголошувати на швидких і постійних циклах тактичних і технологічних інновацій, які формують простір бою в Україні.

• Як повідомляється, Україна і її партнери підготували документ для Глобального саміту миру в Швейцарії 15 червня, який закликає до майбутньої взаємодії з Росією з обмеженого кола питань, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, хоча Кремль, як і раніше, навряд чи візьме участь у змістовних переговорах щодо цієї пропозиції або будь-якого ширшого врегулювання війни в Україні.

• Росія проводить широкомасштабну кампанію гібридної війни, спрямовану проти країн НАТО, паралельно із зусиллями Росії з нарощування своїх звичайних військових можливостей у рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО

• Спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу з відкритим вихідним кодом Kidmapping висвітлює роль підтримуваної Кремлем Російської православної церкви у русифікації українських дітей, яких російська влада депортувала до Росії.

• Президент Росії Путін 4 червня призначив першого заступника голови Ради Федерації і секретаря «Єдиної Росії» Андрія Турчака виконуючим обов'язки губернатора Республіки Алтай.

• Новопризначений міністр оборони Росії Бєлоусов, за повідомленнями, запросив кількох російських військових кореспондентів і міл-блогерів зустрітися з ним, щоб кооптувати кількох учасників російського інформаційного простору, що викликало обмежену критику з боку відомого російського міл-блогера.

• За повідомленнями, російські військові продовжують примусово відправляти російських військовослужбовців, у тому числі тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям, воювати в Україні.

• Росія продовжує зусилля з мілітаризації депортованої української молоді та підготовки її до майбутньої служби в російських збройних силах.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: