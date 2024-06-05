833-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
228,4% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),
86,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
305,0% автомобільної техніки (з них 7,5% за минулий тиждень),
434,4% артилерійських систем (з них 9,2% за минулий тиждень),
98,0% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),
59,0% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень),
28,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:30 Вночі росіяни атакували 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Курськ РФ, мис Чауда (ТОТ Криму). В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях
За минулі сім днів було збито 130 із 139 (94%) запущених по Україні БПЛА.
09:25 Станом на 6:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Окремі російські військові оглядачі продовжують скаржитися на переважаючі можливості українських безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на полі бою, продовжуючи наголошувати на швидких і постійних циклах тактичних і технологічних інновацій, які формують простір бою в Україні.
• Як повідомляється, Україна і її партнери підготували документ для Глобального саміту миру в Швейцарії 15 червня, який закликає до майбутньої взаємодії з Росією з обмеженого кола питань, пов'язаних з російським вторгненням в Україну, хоча Кремль, як і раніше, навряд чи візьме участь у змістовних переговорах щодо цієї пропозиції або будь-якого ширшого врегулювання війни в Україні.
• Росія проводить широкомасштабну кампанію гібридної війни, спрямовану проти країн НАТО, паралельно із зусиллями Росії з нарощування своїх звичайних військових можливостей у рамках підготовки до потенційного конфлікту з НАТО
• Спільне розслідування російського опозиційного студентського журналу DOXA та ресурсу з відкритим вихідним кодом Kidmapping висвітлює роль підтримуваної Кремлем Російської православної церкви у русифікації українських дітей, яких російська влада депортувала до Росії.
• Президент Росії Путін 4 червня призначив першого заступника голови Ради Федерації і секретаря «Єдиної Росії» Андрія Турчака виконуючим обов'язки губернатора Республіки Алтай.
• Новопризначений міністр оборони Росії Бєлоусов, за повідомленнями, запросив кількох російських військових кореспондентів і міл-блогерів зустрітися з ним, щоб кооптувати кількох учасників російського інформаційного простору, що викликало обмежену критику з боку відомого російського міл-блогера.
• За повідомленнями, російські військові продовжують примусово відправляти російських військовослужбовців, у тому числі тих, хто має серйозні проблеми зі здоров'ям, воювати в Україні.
• Росія продовжує зусилля з мілітаризації депортованої української молоді та підготовки її до майбутньої служби в російських збройних силах.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
05.06.2024
Станом на 22:30 відбулося 99 бойових зіткнень. Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам російських загарбників просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.
Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Не зважаючи на інтенсивний ворожий натиск, українські воїни дають бій ворогу, утримують оборонні рубежі та позиції.
Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе. Разом з тим, російські агресори здійснили 2862 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.
На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази, за підтримки авіації з напрямку Шебекіно з території російської федерації, намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були безуспішними. За наявною інформацією, втрати агресора на даному напрямку склали 96 осіб загиблими та пораненими. Знищено один танк, чотири артилерійські системи, сім БпЛА, дев’ять автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Також п’ять автомобілів і одну артсистему було пошкоджено. Уражено 14 бліндажів і склад з боєприпасами.
На Куп’янському напрямку ворог атакував 14 разів наші позиції поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Стельмахівка та Новоєгорівка. Підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій противника. Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають три боєзіткнення. На цей час на даному напрямку ворог втратив 92 окупанти вбитими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, автомобіль та БпЛА.
На Лиманському напрямку за день російські війська двічі безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної.
Також безуспішною виявилась спроба окупантів наблизитися до Білогорівки на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. Від початку доби агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Чотири атаки відбито без успіху для противника. Ще три боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.
Інтенсивно атакував ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 37 штурмових дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Очеретиного звідки ворог у різних напрямках намагається вклинитися в наші бойові порядки. 27 атак українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину нашої території.
На Курахівському напрямку на цей час доби відбулося сім бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак противника. Поблизу Красногорівки ще тривають два бойові зіткнення.
На Времівському напрямку відбулося шість ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. Сили оборони відбили всі штурмові дії та контролюють ситуацію.
На Оріхівському напрямку п’ять спроб противника наблизитися до наших позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.
На Придніпровському напрямку окупанти не полишають намірів вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. Дві спроби російських окупантів відтіснити наших захисників від Кринок зазнали невдачі.
Українські воїни завдають російським військам відчутних втрат, активно застосовують засоби вогневого ураження по живій силі ворога та техніці.