831-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 Оборонні підприємства закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК та СП, повідомляє ЕП. У зверненні, яке підписали понад сорок підприємств, зазначається, що попри участь фахівців у виконанні державних контрактів з держзамовником у сфері оборони та особливої важливості для галузі ВПК, одразу після проходження ВЛК таким працівникам вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання. В зверненні наголошується, що така ситуація загрожує виконанню державних оборонних контрактів та негативно впливає на обороноздатність держави.

14:45 Зеленський прибув з офіційним візитом у столицю Філіппін, повідомляє пресслужба президента. Зеленський вперше зустрівся з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом-молодшим і обговорив двосторонні відносини, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

14:10 У Грузії завершилась процедура ухвалення закону про "іноагентів". Документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі. Згідно з новим законом, протягом двох місяців відповідні органи та посадовці мають ухвалити і опублікувати підзаконні акти, а Міністерство юстиції Грузії та Національна агенція публічного реєстру мають провести «попередні матеріально-технічні та інші заходи для виконання цього закону». Вже з серпня ЗМІ та НУО, які за даними 2023 року отримували понад 20% доходу з-за кордону, впродовж місяця мають через Дім юстиції внести заяву про реєстрацію як організацій, що проводять інтереси іноземної сили.

13:35 Українським морським коридором за 9 місяців вже експортовано більше 50 мільйонів тонн вантажів, повідомила Адміністрація морських портів України. Це 1737 оброблених суден.

13:15 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7, який відбудеться в Італії 13-15 червня, повідомив в ефірі телемарафону прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

12:35 Нідерланди дозволили Україні використовувати для ударів по цілях у Росії обіцяні 24 винищувачі F-16, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

12:30 В Чорному морі перебуває російський дизель-електричний підводний човен 636 проєкту «Варшавянка», але він наразі не споряджений ракетами типу «Калібр», пояснив речник ВМС ЗСУ капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Прямий»:

«Це той, який відстрілявся. Їх було два. Один зайшов в пункт базування, другий досі перебуває в морі. Він неозброєний станом на зараз. Які він там виконує завдання, сказати важко. Завдань в морі у них вистачає. Виконують вони зараз завдання лише за рахунок підводних човнів».

12:10 Гроза та рвучкий вітер залишили без світла 312 населених пунктів у Житомирській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях, повідомили в Укренерго. Вчора протягом доби через негоду вимикались дві високовольтні підстанції «Укренерго» в північному та центральному регіонах. Знеструмлювались побутові споживачі, місцева промисловість, були збої в русі поїздів. Менш ніж за дві години енергоживлення споживачів було відновлено у повному обсязі.

12:00 Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем ППО, повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону, зазначивши, що у Сінгапурі відбулась зустріч з головою міністерства оборони США Ллойдом Остіном, на якій питання ППО було основним:

"Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги. Очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом", – заявив Никифоров.

11:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

11:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 78 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, 39 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, понад 2500 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 89 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури. Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Стариця, Білий Колодязь, Вовчанськ, Іванівка, Старий Салтів, Вовчанські Хутори, Ветеринарне, Шестакове, Зелене, Нескучне, П’ятихатки Харківської області та по місту Харків з повітряного простору російської федерації (з районів російських населених пунктів Середа, Короча та Шебекіно Білгородської області); Лиман, Костянтинівка, Дружба, Прогрес, Євгенівка, Карлівка, Олександропіль, Курахове Донецької області; Нове Запоріжжя, П’ятихатки Запорізької області. За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу противника та кілька інших важливих об’єктів, зокрема два пункти управління та два ворожих засоби ППО. Минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1270 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 22 бойових броньованих машини, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 40 БпЛА ОТР, 67 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 98 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 117 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України, повідомили в Міненерго.

10:30 Минулої доби потреби споживачів електроенергії покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійна допомога в енергосистему України не залучалась, повідомили в Міненерго. Впродовж дня застосовувалися аварійні відключення та діяли графіки погодинних відключень.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

227,7% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

86,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

302,7% автомобільної техніки (з них 7,0% за минулий тиждень),

431,0% артилерійських систем (з них 8,1% за минулий тиждень),

97,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

58,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:10 Вчорашній щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 21 травня 2024 року російські ЗМІ повідомили, що генерал-майор Іван Попов, колишній командувач 58-ої російської загальновійськової армії, був заарештований за звинуваченням у шахрайстві та корупції, пов'язаних з продажем військових будівельних матеріалів. Попов був звільнений з посади командувача 58-ої армії (дислокованої в Запорізькому секторі в Україні) в липні 2023 року після того, як його приватна критика щодо компетентності рішень російського оборонного керівництва, пов'язаних з веденням війни, набула розголосу. Згодом Попов публічно розкритикував рішення про його відсторонення, назвавши його «ударом з тилу, підступним і підлим обезголовленням армії в найскладніший і найнапруженіший момент». • У системі, де корупція сама по собі є ендемічною, покарання за неї частіше є політичним інструментом, ніж спробою забезпечити належне врядування. Існує довга історія використання російським режимом звинувачень у корупції, реальних або вигаданих, для усунення або покарання внутрішніх критиків або тих, хто викликав гнів більш впливових представників еліти. Цілком ймовірно, що арешт Попова є демонстративним покаранням за його ймовірну нелояльність до начальства. • Як армійського командира Попова вважали дуже компетентним і, за словами російських військових коментаторів, він був популярним серед російських солдатів. Його арешт, ймовірно, ще більше занепокоїть російських військовослужбовців і зміцнить переконання його колег на вищих командних посадах у тому, що лояльність і підпорядкування режиму і своєму начальству цінується вище, ніж компетентність і харизма.

09:05 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, серед яких один є носієм крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський 2 червня зустрівся з офіційними особами США та Сінгапуру й відзначив майбутній Глобальний саміт миру під час Діалогу Шангрі-Ла Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Сінгапурі.

• Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття обмежень на здатність України завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї залишаються вирішальними для України, щоб відбити російські удари по Харкову з використанням планерних бомб та ракет.

• За повідомленнями, українські польові командири компенсують труднощі з підготовкою, які загострила мобілізація, навчаючи новий особовий склад на передовій.

• Рішення українських польових командирів тренувати новий особовий склад на фронті перед тим, як відправити його в бій, вказує на те, що загальна якість українських військ, ймовірно, залишатиметься вищою, ніж у російських військ у найближчій і середньостроковій перспективі.

• The New York Times опублікувало 2 червня розслідування про примусове переселення та депортацію 46 українських дітей з прийомної сім'ї в окупованій Херсонській області протягом 2022 року.

• Британська газета The Telegraph повідомила 1 червня у статті, яку було видалено, що британські посадовці наказали Службі безпеки Великої Британії переорієнтувати свої контррозвідувальні зусилля на агентів Росії, Китайської Народної Республіки та Ірану, які діють у Великій Британії.

• Російський військовий оглядач Артамонов викликав негативну реакцію з боку пов'язаних з Кремлем російських пропагандистів, заявивши, що українці є «громадянами другого сорту», це суперечить брехливим зусиллям Кремля представити український і російський народи як одну націю.

• Росія продовжує формувати у російських неповнолітніх військово-політичне мислення, щоб створити умови для довгострокового формування збройних сил.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: