830-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

06:00 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 31 травня на 1 червня російські війська завдали масштабних ударів безпілотниками і ракетами, переважно спрямованих на українську енергетичну інфраструктуру.

• Нинішня відсутність ясності щодо американських обмежень на використання Україною наданої США зброї для враження військових цілей на російській території позбавляє можливості стримати подальші російські наступальні зусилля через кордон на північ України.

• Окремі західні уряди визначають розрізнені політики щодо майбутнього використання Україною винищувачів F-16, наданих Заходом.

• Президент України Володимир Зеленський визнав, що деякі українські резервні бригади залишаються недоукомплектованими, і заявив, що повільне надходження американської безпекової допомоги ускладнює зусилля України з ефективного залучення резервів до поточних оборонних операцій.

• Міністерство юстиції Росії 1 червня визнало «іноземним агентом» громадський рух «Дорога додому», який об'єднує родичів мобілізованих російських військовослужбовців і закликає до демобілізації їхніх родичів.

 

 

05:55 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Загальна кількість російських втрат (вбитих і поранених) з початку війни в лютому 2022 року, ймовірно, досягла 500 000. У 2024 році російські втрати залишилися на високому рівні, і в травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб на день – це найвищий показник з початку війни.

Підвищений рівень втрат, найімовірніше, є відображенням наступу Росії на виснаження, який ведеться на широкому фронті. Дуже ймовірно, що більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції. Як наслідок, Росія застосовує дрібномасштабні, але дорогі атаки хвилями, намагаючись послабити українську оборону.

Росія продовжує набирати додаткові сили для підтримки такого підходу. Однак потреба в постійному поповненні особового складу на передовій майже напевно і надалі обмежуватиме здатність Росії формувати підрозділи з більш високим рівнем боєздатності.

 

 

05:50 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

 

 

02.06.2024

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