828-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
226,2% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),
86,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),
298,4% автомобільної техніки (з них 5,0% за минулий тиждень),
426,5% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),
97,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
58,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),
28,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
07:25 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
07:20 Під час візиту до Одеси міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму €500 млн. У рамках цієї допомоги ФРН передасть Україні велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни для танків Leopard, а також мільйон патронів для стрілецької зброї. З 2025 року розпочнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155.
07:15 Під ранок, о 5-й годині росіяни завдали по Києву ракетного удару, за попередніми даними, крилатими ракетами. Протиповітряна оборона знищила усі цілі, але внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
07:10 Російська армія вночі вдарила ракетою С-300 у житловий будинок у Новобаварському районі Харкова, інші чотири ракети влучили поряд з будинком, троє людей загинули, 16 постраждали, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Росіяни знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці влучання в Харкові вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.
07:05 Американський посадовець підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити можливість Україні використання наданої зброї для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують, повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
07:00 Дональд Трамп став першим колишнім президентом, засудженим за кримінальні злочини: суд присяжних у Нью-Йорку одностайно визнав його винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у схемі незаконного впливу на вибори 2016 року шляхом виплати грошей порноакторці, яка заявляла, що у них був секс. Суддя Хуан Мерчан призначив винесення вироку на 11 липня, за кілька днів до Республіканського національного з'їзду в Мілуокі.
06:55 Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму, підтвердили в Генштабі ЗСУ:
"В ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.
Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників.
В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано."
06:50 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент США Джо Байден, як повідомляється, схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати зброю, надану США, в тому числі ракети GMLRS, але не ракети більшої дальності ATACMS, для нанесення ударів по російській території поблизу кордону з Харківською областю.
• Європейські союзники України продовжують заявляти про свою підтримку дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для нанесення ударів по військових цілях в Росії.
• Високопоставлені українські військові повідомили, що російські війська перекидають сили на північ Харківської області з інших ділянок фронту, що свідчить про те, що російські військові продовжують надавати пріоритет зусиллям, спрямованим на те, щоб відтягнути і закріпити українські сили на півночі Харківської області.
• Французькі офіційні особи, за повідомленнями, можуть незабаром оголосити, що Франція направляє в Україну військових інструкторів.
• Західні країни продовжують докладати зусиль для збільшення виробництва та закупівель артилерійського озброєння для України.
• За повідомленнями, країни-члени НАТО не мають достатніх можливостей протиповітряної оборони для захисту членів Альянсу в Центральній і Східній Європі у разі повномасштабного нападу.
• Російський уряд схвалив 30 травня пакет поправок до російського податкового кодексу, які запроваджують прогресивну шкалу прибуткового податку з 2025 року, незначною мірою перекладаючи частину фінансового тягаря тривалої війни Росії в Україні на заможну російську еліту.
• Президент Росії Путін продовжив зусилля з подолання триваючої демографічної кризи в Росії в рамках внутрішньополітичної ініціативи «Рік сім'ї» у 2024 році.
• Російські "миротворці" в підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я в Молдові, за повідомленнями, проводять місячну несанкціоновану перевірку своєї бронетехніки і можуть здійснити подальші провокації в найближчі місяці.
• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Вовчанська, а російські війська - біля Часів Яру, Авдіївки, Донецька та на східному (лівому) березі Херсонської області.
• Росія сформувала новий десантно-штурмовий полк, який базується в окупованому Криму і наразі діє на запорізькому напрямку.
06:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:15 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
31.05.2024
Оборонна операція наших військ триває. З початку доби відбулося 100 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Курахівському і Покровському напрямках.
Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі і техніці та підтримку з повітря. Сили оборони тримають противника під вогневим контролем, виснажуючи окупантів по всій лінії бойового зіткнення. Українська авіація завдала ураження по 20 районах зосередження особового складу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили один засіб ППО, дві артилерійські системи та один район зосередження особового складу противника.
Протягом доби противник завдав по території України один масований ракетно-авіаційний удар, застосувавши 19 ракет різних типів, два ракетних удари (із використанням трьох ракет), 52 авіаційні удари (зокрема 74 КАБами), застосував 554 дрони-камікадзе та здійснив понад 2980 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку протягом доби відбулися два бойові зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників.
На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, М’ясожарівка та Дружелюбівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. На даний час продовжуються бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито спробу противника атакувати позиції у Серебрянському лісі. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Сіверському напрямку кількість атак агресора за сьогодні зросла до 11. Наші захисники зупинили вісім штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Роздолівки. Водночас у зазначених районах ще тривають три боєзіткнення. Втрат позицій не допущено.
На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Захисниками України відбито вісім спроб російських окупантів атакувати поблизу населених пунктів Калинівка, Білогорівка, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр. Ситуація напружена. Наші підрозділи проводять активні заходи для посилення стійкості оборони.
На Торецькому напрямку зупинено атаку окупантів від Зайцевого в бік Курдюмівки, втрат позицій тут також не допущено.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснювали 21 спробу відтіснити наших захисників із займаних позицій. Не мали успіху дев’ять атак противника з району населеного пункту Очеретине. Крім того, наші воїни відбили вісім штурмів поблизу Сокола, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Уманського. Ще по два бойові зіткнення продовжуються неподалік від Сокола й Очеретиного.
На Курахівському напрямку обстановка залишається напруженою. З початку доби підрозділи Сил оборони ставали на заваді 21 атаці ворога. Успішно відбито 17 штурмових дій поблизу Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного. Водночас противник не полишає спроб протиснути наші оборонні рубежі в районі Красногорівки, де відбуваються ще чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем наших військ.
На Времівському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Із них чотири ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Триває відбиття ще однієї російської атаки поблизу Урожайного. Ситуація контрольована Силами оборони України.
На Оріхівському напрямку кількість штурмових спроб противника зросла до п’яти. Було відбито дві атаки в районі Малої Токмачки. Відбуваються бої в районах населених пунктів Малі Щербаки та Новоандріївка. Ситуація напружена. Наші війська проводять заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.
На Придніпровському напрямку відбито вісім спроб ворога відтіснити наші підрозділи на плацдармах на лівому березі Дніпра, неподалік від Кринок. Ситуація контрольована.
На решті напрямків суттєвих змін ситуація не зазнала.