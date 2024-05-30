828-й день війни Росії в Україні. Хроніка

07:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

226,2% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

86,1% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

298,4% автомобільної техніки (з них 5,0% за минулий тиждень),

426,5% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

97,7% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

58,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

07:25 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

07:20 Під час візиту до Одеси міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму €500 млн. У рамках цієї допомоги ФРН передасть Україні велику кількість ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки та ведення бойових дій у Чорному морі, запчастини для артилерійських систем, які постачає Німеччина, запасні двигуни для танків Leopard, а також мільйон патронів для стрілецької зброї. З 2025 року розпочнеться постачання 18 новітніх самохідних гаубиць RCH-155.

07:15 Під ранок, о 5-й годині росіяни завдали по Києву ракетного удару, за попередніми даними, крилатими ракетами. Протиповітряна оборона знищила усі цілі, але внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

07:10 Російська армія вночі вдарила ракетою С-300 у житловий будинок у Новобаварському районі Харкова, інші чотири ракети влучили поряд з будинком, троє людей загинули, 16 постраждали, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Росіяни знову застосував тактику подвійного удару, в той час, як на місці влучання в Харкові вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці.

07:05 Американський посадовець підтвердив "Голосу Америки", що Джо Байден нещодавно доручив своїй команді забезпечити можливість Україні використання наданої зброї для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які їх атакують, повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

07:00 Дональд Трамп став першим колишнім президентом, засудженим за кримінальні злочини: суд присяжних у Нью-Йорку одностайно визнав його винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у схемі незаконного впливу на вибори 2016 року шляхом виплати грошей порноакторці, яка заявляла, що у них був секс. Суддя Хуан Мерчан призначив винесення вироку на 11 липня, за кілька днів до Республіканського національного з'їзду в Мілуокі.

06:55 Сили оборони України успішно уразили поромну переправу російських окупантів у Криму, підтвердили в Генштабі ЗСУ:

"В ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Варто зазначити, що цей об’єкт прикривали “сучасні” російські засоби ППО - “Панцир”, “Тор”, “Тріумф”. Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали “новітній” протиповітряний щит загарбників. В результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи. Завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано."

06:50 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент США Джо Байден, як повідомляється, схвалив зміну політики, яка дозволить Україні використовувати зброю, надану США, в тому числі ракети GMLRS, але не ракети більшої дальності ATACMS, для нанесення ударів по російській території поблизу кордону з Харківською областю.

• Європейські союзники України продовжують заявляти про свою підтримку дозволу Україні використовувати зброю, надану Заходом, для нанесення ударів по військових цілях в Росії.

• Високопоставлені українські військові повідомили, що російські війська перекидають сили на північ Харківської області з інших ділянок фронту, що свідчить про те, що російські військові продовжують надавати пріоритет зусиллям, спрямованим на те, щоб відтягнути і закріпити українські сили на півночі Харківської області.

• Французькі офіційні особи, за повідомленнями, можуть незабаром оголосити, що Франція направляє в Україну військових інструкторів.

• Західні країни продовжують докладати зусиль для збільшення виробництва та закупівель артилерійського озброєння для України.

• За повідомленнями, країни-члени НАТО не мають достатніх можливостей протиповітряної оборони для захисту членів Альянсу в Центральній і Східній Європі у разі повномасштабного нападу.

• Російський уряд схвалив 30 травня пакет поправок до російського податкового кодексу, які запроваджують прогресивну шкалу прибуткового податку з 2025 року, незначною мірою перекладаючи частину фінансового тягаря тривалої війни Росії в Україні на заможну російську еліту.

• Президент Росії Путін продовжив зусилля з подолання триваючої демографічної кризи в Росії в рамках внутрішньополітичної ініціативи «Рік сім'ї» у 2024 році.

• Російські "миротворці" в підтримуваній Росією самопроголошеній республіці Придністров'я в Молдові, за повідомленнями, проводять місячну несанкціоновану перевірку своєї бронетехніки і можуть здійснити подальші провокації в найближчі місяці.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Вовчанська, а російські війська - біля Часів Яру, Авдіївки, Донецька та на східному (лівому) березі Херсонської області.

• Росія сформувала новий десантно-штурмовий полк, який базується в окупованому Криму і наразі діє на запорізькому напрямку.

06:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:15 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: