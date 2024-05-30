827-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:00 Сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується, повідомили в Міненерго. Причина – збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків. Але триває весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі

10:50 Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою, повідомили в Міненерго. У пікові вечірні години з 21:00 до 22:00 через зростання споживання Україна у невеликих обсягах залучала аварійну допомогу з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. У денні години з 11:00 до 19:00 у зв'язку сонячною погодою і відповідно активним виробітком електроенергії СЕС Україна віддавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі. Також надлишки електроенергії певний час передавалися до Польщі і зранку з 04:00 до 06:00.

10:45 Вночі на Хмельниччині внаслідок атаки було пошкоджено повітряну лінію. Знеструмлювалось 10,4 тисячі абонентів, повідомили в Укренерго. Станом на ранок без світла залишаються 528 абонентів.

10:20 Спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 результативно атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму, підтвердили в розвідці. Раніше джерело повідомило, що, ймовірно, йдеться про судна типу КС-701 "Тунець". Атаки відбулися у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

10:10 Приблизний маршрут повітряних цілей під час нічної атаки:

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

225,6% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

86,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

297,5% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),

425,2% артилерійських систем (з них 6,5% за минулий тиждень),

97,7% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

58,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

28,6% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,6% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України із застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. РФ) та 32 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська РФ та мису Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 (64%) та всі 32 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

За минулі сім днів було збито 79 із 80 (99%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що:

Для підвищення оперативності в управлінні та вирішенні проблемних питань з нарощування наших сил та засобів на активних ділянках фронту працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку. Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони. До того ж дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей. Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів. Звичайно, все це не нові, але дуже актуальні питання, від вирішення яких напряму залежить життя наших бійців та стійкість оборони. Тому, передусім вживаємо невідкладних заходів щодо удосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ. Крім цього, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника. Проблем стало помітно менше у звʼязку з підвищенням ефективності роботи всієї управлінської вертикалі. Відмічаю професійні дії нашої піхоти та десантників у боях за Вовчанськ, стійкість морських піхотинців у боях з переважаючими силами противника.

09:10 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що військова допомога, надана США, почала надходити на фронт, але для поступового збільшення обсягів військової допомоги, наданої США, знадобляться «тижні», щоб досягти «критичних обсягів».

• Швеція 29 травня оголосила про надання Україні 16-го і найбільшого пакету військової допомоги на суму 13,3 млрд крон (близько 1,25 млрд доларів).

• Західні посадовці все частіше заявляють, що вони підтримують право України використовувати зброю, надану Заходом, для ураження військових цілей у Росії.

• Президент Росії Путін 29 травня призначив помічника президента Росії Дюміна секретарем Державної ради Росії.

• Росія звинуватила Україну в нещодавньому призупиненні обміну військовополоненими на кілька місяців на тлі повідомлень про широкомасштабні знущання Росії над українськими військовополоненими.

• Президент Росії Путін продовжує свої зусилля з підготовки російського населення до тривалої війни.

• Білорусь 28 травня призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі часів холодної війни.

• Росія продовжує розширювати соціальні пільги для російських військовослужбовців, ветеранів війни в Україні та їхніх сімей.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: